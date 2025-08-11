Die 40 besten Songs der Eagles

„Nur noch 3 Songs und ich versohl‘ dir den Arsch“: Eagles-Streit auf offener Bühne

Von Anfang an wurde die Musik der Eagles mit Begriffen wie „Country-Rock” und „laid-back“ bezeichnet. Als würde die Band ihre Alben nur mit Gitarrenklängen und Harmonien füllen. Doch genauso wenig wie die interne Dynamik der Band ihrem Image entsprach, war auch ihre Musik eindimensional. Ganz im Gegenteil. Das Repertoire der Gruppe umfasst zwar Balladen. Aber auch Ausflüge in den knorrigen Rock ’n‘ Roll, Soul-Einflüsse und Anspielungen auf Mainstream-Country, Bluegrass und Funk.

Wie Don Henley 2016 gegenüber Rolling Stone sagte: „Wir wollten Material schaffen, das die Stärken jedes einzelnen Bandmitglieds zur Geltung bringt. Unser Hauptziel war es am Anfang, gute, einprägsame Songs zu schreiben,.Alben zu machen, die wenig oder gar keinen Füllstoff hatten. Und die in Bezug auf Songwriting und Produktion von Anfang bis Ende konsistent waren.“

Wir blicken mit Hilfe ehemaliger und aktueller Bandmitglieder und Mitwirkender wie dem Songwriter JD Souther und dem Produzenten Bill Szymczyk auf die 40 größten Songs der Band zurück. Möchten Sie herausfinden, welche Songs von welchen realen Outlaws oder welchen bestimmten Restaurants inspiriert wurden? Welcher Song handelt von den romantischen Turbulenzen eines Bandmitglieds? Welche Studio-Extravaganz hat welchen Track verbessert? Die anhaltende Anziehungskraft der Songs beweist, dass die Band wirklich auf lange Sicht angelegt war.

01. „Hotel California“ (1976)

„Wir waren alle Mittelklassekinder aus dem Mittleren Westen“, sagte Don Henley. „‚Hotel California‘ war unsere Interpretation des luxuriösen Lebens in Los Angeles.“ Mehr noch, es war eine umfassende Darstellung der dunklen Seite des amerikanischen Traums. „Hotel California“ begann als 4-Spur-Aufnahme, die Gitarrist Don Felder in einem Haus machte, das er am Strand von Malibu gemietet hatte.

Henley fügte mit Glenn Frey, dessen lyrische Bilder das hervorbrachten, was er später als „getrübte Eleganz“ von L.A. bezeichnete, weitere Details hinzu. „Der Song hatte die beiden Dinge, die zum Leben notwendig sind. Geheimnis und Möglichkeit“, sagte Henley. Ursprünglich unter dem Titel „Mexican Reggae“ bekannt, wurde das fertige Produkt während Sessions in Miami und Los Angeles geformt, wobei Felder und Joe Walsh drei Tage lang an ihrem epischen, klimatischen Gitarrenduell arbeiteten.

Der Song wurde im Dezember 1976 veröffentlicht. Er hielt sich 19 Wochen lang in den Charts. Begründete eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Und inspirierte die Zuhörer zu Spekulationen, dass es um alles Mögliche gehe. Von Satanismus bis Heroinmissbrauch. „Es ist wie ein kleiner Film“, sagte Frey. „Vieles davon muss keinen Sinn ergeben.“

02. „Take It Easy“ (1972)

Der Song, der zur Hymne der Eagles wurde, wurde von Jackson Browne auf einer Reise durch Utah und Arizona geschrieben. Er zeigte einen ersten Entwurf seinem Nachbarn Frey. Der sofort das Potenzial erkannte. „Er spielte mir den zweiten unfertigen Vers vor. Ich sagte: ‚It’s a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowin‘ down to take a look at me.‘ Jackson hatte die Zeilen über Winslow, Arizona, bereits geschrieben“, erinnert sich Frey. Jackson Browne ließ Frey den Song den Eagles geben. „Der Song hat diesen Schwung. Er cruist“, sagt Gitarrist Bernie Leadon. „Wir alle sagten: ‚Ja!‘. Und fingen an mitzuspielen.“

Von seinem windigen Intro bis zu seinem eingängigen Titel verkörperte der erste Top-20-Hit der Eagles die sanfte Stimmung der Band. „Schon diese offenen Akkorde klangen wie eine Ankündigung: ‚Und jetzt … die Eagles‘“, sagte Frey. Timothy B. Schmit, der damals in der Country-Rock-Band Poco spielte, erinnert sich ebenfalls an die Wirkung des Songs. „Wir fuhren auf dem Weg zu einem College-Gig die Straße entlang. Hörten dann ‚Take It Easy‘ im Radio. Und seufzten irgendwie. Diese Band spielte das gleiche Genre und sie überholten uns mit Leichtigkeit.“

3. „Desperado“ (1973)

„Desperado“ ist der atemberaubende Titelsong des zweiten Albums der Eagles. Einer imaginäre Western-Geschichte. Mit einem dramatisch-filmischen Orchesterarrangement und Texten über die Versöhnung mit der eigenen wilden Seite. Es war auch einer der ersten Songs, die Henley und Frey als Songwriting-Duo geschrieben haben. Das Paar hatte sich wenige Tage nach der Aufnahme ihres Debütalbums in Henleys spartanisch eingerichteten Haus in Laurel Canyon um ein Klavier versammelt.

Henley zeigte Frey eine Melodie und eine Akkordfolge, mit denen er seit etwa 1968 herumgespielt hatte. Der Text handelte ursprünglich von einem Freund Henleys namens Leo („Leo, my God, why don’t you come to your senses?“). Und hatte laut dem Schlagzeuger „etwas mit Astrologie zu tun“. Auf Anraten von Jackson Browne gaben sie dem Stück ein Western-Thema und nahmen es mit dem London Symphony Orchestra auf. „Ich hatte schreckliche Angst“, erinnert sich Henley. Es wurde eine bahnbrechende Country-Rock-Ballade, die von Johnny Cash, Neil Diamond und Miranda Lambert gecovert wurde. „Ich brachte Don Ideen und viele Meinungen ein. Er brachte mir Poesie“, sagte Frey einmal. „Wir waren ein gutes Team.“

4. „Peaceful Easy Feeling“ (1972)

Die dritte Hit-Single aus dem Debütalbum der Eagles war ihre erste Zusammenarbeit mit dem Songwriter Jack Tempchin, der mehrere Songs für die Band schrieb. Darunter auch Freys Solo-Hit „You Belong to the City“ aus dem Jahr 1985. Tempchin schrieb die Ballade nach einem Auftritt in einem Café in El Centro, Kalifornien. „Es war ein kleiner Club in einem Mini-Einkaufszentrum“, erinnerte er sich Jahre später.

„Ich war zum ersten Mal in der Wüste. Der Blick auf die Sterne war unglaublich. Ich war von einer Kellnerin dort angetan. Aber leider empfand sie nicht dasselbe für mich. Denn sie ging nach Hause – ohne mich. Am Ende schlief ich mit meiner Gitarre auf dem Boden des Clubs, statt mit dem Mädchen. Damals begann ich, „Peaceful Easy Feeling“ zu schreiben.“ Als Frey Tempchin das Lied bei Jackson Browne spielen hörte, fragte er, ob er es mit den Eagles ausprobieren könne. „Am nächsten Tag brachte Glenn mir eine Kassette mit dem Ergebnis“, erinnert sich Tempchin.

„Es war so gut, dass ich es kaum glauben konnte.“ Mit zartem Gitarrenspiel und eleganten dreistimmigen Harmonien wirkte „Peaceful Easy Feeling“ wie eine Ergänzung zu „Take It Easy“. Laut Leadon war das Spielen des Songs so natürlich wie sein Titel vermuten lässt. „Man taucht einfach ein.“

5. „New Kid in Town“ (1976)

Zu Beginn der Arbeit an „Hotel California“ kam Eagles-Co-Autor J.D. Souther zu Frey nach Hause. Er spielte der Band „ein bisschen was“ von einem Song vor, an dem er gerade arbeitete. „Alle schauten mich an und sagten: ‚Mann, das ist eine Single, das ist ein Hit. Wo war das bisher?‘““, erinnert sich Souther. „Ich wusste nicht, was ich sonst damit machen sollte.“ Frey entwickelte eine Geschichte zu Souther’s Musik. Die Geschichte handelte, in Henley’s Worten, „von der Flüchtigkeit und Unbeständigkeit der Liebe und Romantik“ sowie „der Vergänglichkeit des Ruhmes.

Insbesondere in der Musikbranche“. Zu dieser Zeit waren neue Sounds wie Punk auf dem Vormarsch. Sie nahmen etablierte Acts wie die Eagles ins Visier. Souther stimmt zu. „Wir näherten uns der 30 und sahen im Rückspiegel, dass wir von Newcomern eingeholt wurden, die genauso hungrig waren wie wir damals.“ (Entgegen anderslautenden Gerüchten betont Souther, dass der Song nicht von Bruce Springsteen handelt.)

Mit Randy Meisner am Akustikbass, einem sogenannten Guitarrón (ein Geschenk eines Freundes aus Mexiko), war „New Kid in Town“ ein exquisites Stück südlicher Melancholie. Mit so komplexen, sich überlagernden Harmonien, dass der Song der Band einen Grammy für das beste Vocal Arrangement einbrachte.

6. „Already Gone“ (1974)

Geschrieben von Jack Tempchin, dem Komponisten von „Peaceful Easy Feeling“, war dieser kraftvolle Rocksong – der dritte Hit aus „On the Border“ – genau der richtige Song zur richtigen Zeit. Auf der Suche nach radiotauglichem Material nach den mäßigen Verkaufszahlen von Desperado sah die Band in „Already Gone“ als Chance, ihren Sound zu härten. Die Originalversion (mitgeschrieben von Tempchin und Robb Strandlund) war sanfter als die endgültige Version der Eagles.

Die Band probierte den Song erstmals während der frühen, abgebrochenen On the Border-Sessions in London aus. Nachdem sie sich von Produzent Glyn Johns getrennt und nach L.A. gezogen waren, versuchten sie es erneut. Und schafften es in nur wenigen Takes. „Ich bekam einen Anruf von Glenn Frey, der gerade im Studio war, und er sagte: ‚Hey, weißt du noch, dieser Country-Song, den du geschrieben hast? Ich glaube, wir könnten daraus einen großartigen Rocksong machen‘“, erzählte Tempchin.

„Er hielt das Telefon an die Lautsprecher. Und da war die Aufnahme der Eagles.“ Ungewöhnlicherweise ließ die Band sogar eine improvisierte Stelle am Ende stehen. Frey singt „all right, nighty night“. „Das bin ich, wie ich glücklicher bin, das bin ich, wie ich frei bin“, sagte Frey später. „Already Gone“ war der erste „Song auf On the Border“, dem ersten Nummer-1-Album der Band.

7. „Lyin’ Eyes“ (1975)

Dieser sechsminütige Story-Song wurde inspiriert, als Frey in einem Restaurant in L.A. eine attraktive junge Frau sah, die mit einem älteren Mann zu Abend aß. „Schau dir diese lügenden Augen an“, soll er gesagt haben. Und so entstand ein Song. Die Geschichte einer Frau, die in einer lieblosen Beziehung mit einem „reichen alten Mann“ lebt. Und sich nachts auf den Weg in „die betrügerische Gegend der Stadt“ macht, um ihren Freund zu treffen.

„Ich will nicht sagen, dass sich der Song wie von selbst geschrieben hat. Aber als wir einmal angefangen hatten, gab es keine Schwierigkeiten“, sagte Frey später. Für Leadon verkörpert der Song einen der wichtigsten Beiträge Freys zu den Eagles. „Wie man so schön sagt, hätte Henley das Telefonbuch singen können und es hätte interessant geklungen. Aber Glenn war ein großartiger Geschichtenerzähler. Hören Sie sich nur an, wie er ‚Lyin’ Eyes‘ singt.“

Dank seines Nashville-Flairs, der durch Leadons Gitarre noch verstärkt wurde, war der Song einer der wenigen Eagles-Singles, die es in die Country-Charts schafften. Und wie Produzent Bill Szymczyk feststellte, verkörperte er die Akribie der Band im Studio. Allein für die erste Zeile – „City girls just seem to find out early“ – waren sechs Anläufe nötig. Szymczyk sagt dazu: „Das ‚ci‘ und ‚ty‘ stammen aus zwei verschiedenen Takes. ‚Girls‘ aus einem anderen. Und jedes Wort danach aus verschiedenen Takes.“

8. „Life in the Fast Lane“ (1976)

An einem mythischen Abend in L.A. war Frey auf dem Weg zu einer Pokerrunde. Er raste auf dem Beifahrersitz eines Autos über die Autobahn, das von einem befreundeten Drogendealer namens „the Count“ gefahren wurde. „Weil er nie besonders gut zählen konnte“, wie Frey sich erinnert. „Er wechselte auf die linke Spur. Er fuhr 75 bis 80 Meilen pro Stunde. Ich sagte: ‚Hey, Mann, fahr langsamer.‘ Er antwortete: ‚Hey, Mann, das ist das Leben auf der Überholspur.‘ Und ich dachte: ‚Oh mein Gott, was für ein Titel.‘ Ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Das musste ich auch nicht.“

„Life in the Fast Lane“ war ein Paradestück für Joe Walsh, der kurz zuvor anstelle des ausgeschiedenen Leadon zu den Eagles gekommen war. „Der Song entstand eigentlich aus dem Gitarrenriff am Anfang“, erinnert sich Henley. „Eines Tages, bei einer Probe, spielte Joe einfach diesen verrückten Riff. Ich sagte: ‚Was zum Teufel ist das? Wir müssen einen Weg finden, daraus einen Song zu machen!‘“ Schnell schrieben sie einen Text über ein verbittertes reiches Paar. Zu dieser Zeit war die Zusammenarbeit zwischen Frey und Henley so symbiotisch, dass Henley sich nicht mehr genau erinnern kann, wer welchen Teil des Textes geschrieben hat. „Damals haben wir immer die Sätze des anderen zu Ende gesprochen. Wir hatten eine Art Telepathie.“

9. „One of These Nights“ (1975)

Als die Eagles mit der Arbeit an ihrem vierten Album begannen, hielt Disco gerade Einzug in den Pop-Mainstream. Henley und Frey dachten, dass dieser aufkommende neue Sound die perfekte Kulisse für einen Song wäre, der die erschöpfte Stimmung in Amerika nach der Watergate-Affäre thematisierte.

„Wir dachten: ‚Wie können wir etwas mit diesem Flair, mit diesem Beat schreiben und trotzdem die gefährlichen Gitarren beibehalten?‘“, sagte Henley. „Wir wollten den Zeitgeist einfangen.“ Der R&B-Charakter des Songs war für die Band nicht völlig fremd. Henley und Frey waren beide Fans von Soul-Musik. „Glenn liebte Al Green und Otis Redding“, sagt sein Freund und ebenfalls aus Detroit stammender Bob Seger. „Und ‚One of These Nights‘ war eine Art Soul-Song.“

Felder entwickelte den charakteristischen Basspart des Songs, den er dann Meisner beibrachte. Der Gitarrist steuerte ein bissiges Solo bei, das den Track schärfte und definierte. Der unwahrscheinlichste – und sinnlichste – Single-Hit der Eagles erreichte Platz eins. Frey bezeichnete ihn als „meine Lieblingsplatte der Eagles“ und „einen Durchbruchsong“. „Mit ‚One of These Nights‘ haben wir einen Quantensprung gemacht.“

10. „Heartache Tonight“ (1979)

Dieser mitreißende Song durchlief eine typisch lange Entstehungsphase. Frey und J.D. Souther arbeiteten die Grundlagen aus, inspiriert von Sam Cooke-Platten. „Glenn fing an zu klatschen und zu singen, und ich stimmte ein, bis sich die erste Strophe richtig anfühlte“, erzählt Souther. Später, in Aspen, wurde Bob Seger hinzugezogen.

„Sie hatten bereits [den größten Teil] des Textes, und ich fing an, richtig laut zu singen: ‚We can leave it in the parking lot/But either way there’s gonna be a heartache tonight!‘ Und Don sagte: ‚Das ist es – wir sind fertig.‘“ Um den perfekten Sonic-Boom-Percussion-Effekt zu erzielen, legte sich Henley auf den Boden des Studios, hielt eine Trommel im Stil einer Marschkapelle auf seiner Brust und schlug mit einem Schlägel darauf. „Das hat er ewig gemacht“, sagt Schmit. „Es hat sehr lange gedauert.“

11. „I Can’t Tell You Why“ (1979)

1977 begannen fünf Jahre harter Arbeit ihren Tribut von den Eagles zu fordern. Meisner litt besonders stark unter der Belastung; er hatte Magengeschwüre und oft starke Schmerzen. Nach einem Streit mit Frey während einer Tournee verließ er die Band. „Ich werde nicht ins Detail gehen“, sagte Meisner 2008. „Aber das war sozusagen das Ende.“ Als die Band in Miami landete, um The Long Run aufzunehmen, war einer der ersten Songs, die sie fertigstellte, ein Song mit Meisners Ersatz Timothy B. Schmit als Leadsänger.

„Ich machte eine emotionale schwierige Zeit durch“, sagt Schmit. „War jung und wusste nicht, wie man Beziehungen aufbaut, und dieser Song war ein Ventil für meine Melancholie.“ Als Schmit mit dem Song nicht vorankam, lernte er eine Lektion über die harte Arbeitsmoral seiner neuen Band: „Ich hatte einfach nur Spaß. Ich habe nicht wirklich hart gearbeitet, um den Rest des Textes zu schreiben. Eines Tages kam Don zu mir und sagte: ‚Ich glaube, ich bin fertig.‘ Das war eine gute Lektion für mich. Don sagte: ‚Reality check.‘“ Als der Song schließlich fertig war, hatte „I Can’t Tell You Why“ einen so sanften Soft-Soul-Charakter, dass er von den R&B-Künstlern Howard Hewett und Gerald Alston gecovert wurde.

12. „The Long Run“ (1979)

Henley und Frey zeigten ihre Liebe zur Soulmusik im Titelsong von The Long Run. Der gleichmäßige Groove des Songs erinnerte an die alten Stax-Platten sowie an „Turning Point“, einen Hit des Chicagoer Sängers Tyrone Davis aus dem Jahr 1975, und seine Widerstandskraft war von Trotz geprägt: „Trotz des außergewöhnlichen Erfolgs von Hotel California befanden wir uns während der Arbeit an The Long Run gemeinsam in einer ziemlich dunklen Phase“,“, sagt Henley. „Wir begannen, Presseartikel zu lesen, in denen stand, dass wir passé seien.“ Doch trotz der Feier der Langlebigkeit folgte auf „The Long Run“ eine 14-jährige Pause. „Hier sind wir … immer noch stark“, scherzte Henley 2003. „The Long Run, in der Tat.“

13. „Tequila Sunrise“ (1973)

„Tequila Sunrise“, ein Klassiker aus dem Album „Desperado“, ist eine melancholische, countryartige Ode an den (flüssigen) Mut angesichts einer verlorenen Liebe. Frey schrieb den größten Teil des Songs und übernahm den Gesang, den er auf direkte, aber zärtliche Weise vortrug, wobei sein Vibrato der melancholischen Instrumentierung einen ermutigenden Unterton verlieh. In der Eagles-Compilation „The Very Best Of“ aus dem Jahr 2003 verriet Henley, dass Frey „ambivalent war, weil er dachte, dass es etwas zu offensichtlich oder zu klischeehaft sei, da das Getränk damals so beliebt war“. Schließlich fand Frey Gefallen daran. „Ich liebe den Song“, sagte er. „Ich finde, dass kein einziger Akkord fehl am Platz ist.“

14. „Best of My Love“ (1974)

J.D. Souther hing eines Abends im Haus des Produzenten Peter Asher in L.A. herum, als Henley aus London anrief und eine dringende Bitte hatte: „Kannst du in ein Flugzeug steigen? Wir brauchen eine Bridge.“ Souther flog am nächsten Tag nach Übersee und half der Band, diese Ballade fertigzustellen – was damals als riskantes Unterfangen galt. „Jemand bei Asylum [dem Label der Eagles] sagte uns, dass das niemals eine Single werden könnte – zu lang, zu langsam, Steel-Gitarre, zu wenig Schlagzeug“, erinnert sich Souther.

Aber auch dank eines DJs aus Michigan, der den Song zu spielen begann, gewann er an Fahrt und wurde die erste Nummer-eins-Single der Eagles. „Die Leute haben ihn gewünscht, und so war es dann“, sagt Souther. „Es ist ein schöner Song, der sich echt anfühlt.“

15. „Take It to the Limit“ (1975)

Eine der beliebtesten Balladen der Eagles wurde von Meisner in einem Moment der Inspiration eines Abends in seinem Haus in L.A. geschrieben. „Ich fühlte mich irgendwie einsam und begann zu singen: ‚All alone at the end of the evening, and the bright lights have faded to blue‘“, erinnert er sich. „Und so ging es weiter.“

Henley und Frey halfen ihm, den Song fertigzustellen, und während der Aufnahmen hatte Produzent Bill Szymczyk die Soul-Ballade „If You Don’t Know Me by Now“ von Harold Melvin and the Blue Notes im Kopf. Am Ende des Songs griff Meisner nach einer hohen Note – und traf sie. „Randy sagte: ‚Wenn das ein Hit wird, muss ich diesen Ton jeden Abend treffen‘“, erinnert sich Szymczyk. „Und genau das ist passiert.“

16. „In the City“ (1979)

Walsh schrieb „In the City“, einen epischen Song mit großen Riffs über die Flucht aus einem trostlosen Stadtleben, ursprünglich zusammen mit dem Songwriter Barry De Vorzon für den Soundtrack zum Kultklassiker „The Warriors“ aus dem Jahr 1979 über Gangs in New York. Als die Band mit der Arbeit an „The Long Run“ begann, das im selben Jahr wie der Film erschien, hatte Walsh eine Schreibblockade, erinnert sich Produzent Bill Szymczyk.

„Das war der einzige Song, den er hatte“, sagt er. „Niemand hatte den Film gesehen oder den Soundtrack gehört“, also nahmen die Eagles eine üppigere, leichtere Version davon auf. „Ich mochte den Song schon immer und dachte, er hätte ein Eagles-Song sein können“, sagte Frey einmal. „also beschlossen wir, ihn zu einem zu machen.“

17. „Witchy Woman“ (1972)

Auf Tournee in Cape Cod mit seiner früheren Band, den Flying Burrito Brothers, kam Leadon auf das charakteristische Tribal-Riff dieses Songs. Er brachte es schließlich zu Henley, der es später als „eine Hollywood-Filmversion indianischer Musik“ beschrieb – „Sie wissen schon, so etwas, das man hört, wenn die Indianer auf dem Bergrücken reiten, während unten die Planwagen vorbeiziehen.

Er hatte etwas Eindringliches.” Henley schrieb den Text, während er mit Grippe im Bett lag, inspiriert von der legendären Partygirl Zelda Fitzgerald und verschiedenen Frauen, die er in L.A.-Clubs wie dem Troubadour kennengelernt hatte. „Ein wichtiger Song für mich”, sagte Henley. „Er markierte den Beginn meiner professionellen Karriere als Songwriter.”

18. „James Dean“ (1974)

„Du warst der rebellische Rebell, wenn es jemals einen gab/Auch wenn du keinen Grund dazu hattest“, sang Frey zu einem boogieartigen Groove in dieser Hommage an die Verkörperung des coolen alten Hollywood. „Die anderen hatten ihn offensichtlich studiert“, erinnerte sich Henley an seine Bandkollegen.

„Ich hatte die meisten Filme von Dean gesehen, aber irgendwie hatte ich das ganze Idol-Ding verpasst.“ Jackson Browne hatte die Grundidee für den Song entwickelt, nachdem er den Singer-Songwriter Tim Hardin live gesehen hatte, und Henley, Frey und J.D. Souther halfen dabei, ihn fertigzustellen. „Ich fand immer, die beste Zeile in ‚James Dean‘ war ‚Ich weiß, mein Leben würde gut aussehen, wenn ich es auf der Leinwand sehen könnte‘“, sagte Frey einmal. „Das kann man einfach nicht.“

19. „On the Border“ (1974)

Für diesen harten, funkigen Post-Watergate-Song wollte die Band laut Produzent Bill Szymczyk, der als „T.N.T.S.“ (d. h. Tanqueray und Tonic, den er während der Session mixte) in den Credits aufgeführt ist, einen „Temptations-Feeling“ erzielen. Der Song, den Henley als „Zusammenprall von Stilen und Einflüssen“ bezeichnete, entwickelte einen einzigartigen Groove irgendwo zwischen Sly Stone und Neil Young.

„Ich erinnere mich, dass es eines der letzten Stücke war, die aufgenommen wurden, und ich hatte eine unverschiebliche Deadline“, sagt Henley. „Also habe ich mir irgendwie eine Lkw-Fahrer-Pille namens Black Molly besorgt und die ganze Nacht durchgearbeitet, um den Song fertig zu bekommen. So sehr wollte ich nach Hause.“

20. „The Sad Cafe“ (1979)

Während der Aufnahmen zu „One of These Nights“ im Jahr 1975 führte Produzent Bill Szymczyk eine Regel für alle Aufnahmesessions der Band ein, die „Six O’Clock Rule“ (Sechs-Uhr-Regel): Vor sechs Uhr gab es weder Alkohol noch Drogen. „Manchmal hörte man sie murren: ‚Ist es schon sechs?‘“, erzählt er lachend. Bei „The Long Run“ aus dem Jahr 1979, dem letzten Album vor ihrer Trennung 1980, reichte selbst diese Vorschrift nicht mehr aus, um den Bandprozess am Laufen zu halten. Als sie hörten, dass Fleetwood Mac an einem Doppelalbum arbeitete (Tusk, 1979), beschlossen die Eagles, dass sie selbst ein Doppelalbum aufnehmen mussten.

Achtzehn Monate Arbeit brachten ein einziges Album hervor, das oft ihre damalige Erschöpfung widerspiegelte. Es endete mit „The Sad Cafe“, einer Elegie auf die Szene, die sie hervorgebracht hatte. „Es geht mehr als alles andere darum, die Unschuld zu verlieren, unsere Unschuld“, sagt J.D. Souther. „Es ist ein realer Ort und immer noch eines meiner Lieblingsrestaurants – Dan Tana’s –, wo wir jahrelang in der hinteren Nische saßen und Pläne schmiedeten, träumten und mehr lachten, als es möglich schien.“

Der Titel stammt aus „The Ballad of the Sad Café“, einer Sammlung von Geschichten von Carson McCullers aus dem Jahr 1951, und sein Smooth-Jazz-Arrangement, veredelt durch ein Saxophon-Solo von David Sanborn, ebnete den Weg für Freys Solokarriere.

21. „After the Thrill Is Gone“ (1975)

Der Titel dieses düsteren Highlights aus One of These Nights spielt auf den Blues-Klassiker „The Thrill Is Gone“ von B.B. King an. „Wir wollten die Nachwirkungen erforschen“, erinnert sich Henley. „Wir wissen, dass der Reiz weg ist – und was nun?“ Das Ergebnis war etwas autobiografisch, eine Einschätzung ihrer eigenen Gefühle, nachdem die anfängliche Begeisterung über den Erfolg nachgelassen hatte – „eine Kombination aus Persönlichem und Beruflichem in einem Song“, wie Henley es ausdrückte.

Henley und Frey arbeiteten gleichberechtigt zusammen, wobei Frey die Strophen schrieb und Henley den sanft schwebenden Refrain übernahm. „Es ist ein Sleeper“, sagte Frey über „After the Thrill Is Gone“. „Dieser Song ist sehr selbstreflektierend, hoffentlich nicht zu sehr.“

22. „Hollywood Waltz“ (1975)

Als das vierte Album der Eagles erschien, verlor Leadon, das Bandmitglied mit den tiefsten Wurzeln in der Country-Musik, zunehmend das Interesse an dem immer rockiger werdenden Sound der Eagles. One of These Nights enthielt zwei seiner Songs, „I Wish You Peace“, den er gemeinsam mit Patti Davis, der Tochter von Ronald Reagan, mit der er zu dieser Zeit zusammen war, geschrieben hatte, und den melancholischen „Hollywood Waltz“, den er gemeinsam mit seinem Bruder, dem Gitarristen Tom Leadon, geschrieben hatte.

„Henley und Frey mochten den Song, aber ihnen gefiel die Geschichte nicht“, sagt Bernie Leadon. „Also schrieben sie ihn um zu ‚Hollywood Waltz‘.“ Gesungen von Henley, mit Anklängen an den Country-Klassiker „Tennessee Waltz“, ist es eine Klage über die traurige Seite des kalifornischen Lebensstils.

23. „Try and Love Again“ (1976)

Meisner machte gerade eine Scheidung durch, als die Eagles Hotel California schrieben, und seine Bandkollegen mussten ihn dazu drängen, Material für das Album zu schreiben. Da sein Leben in Trümmern lag, entstand die meditative Ballade „Try and Love Again“ fast wie von selbst. „Ich saß eines Abends da, war ein bisschen high, fing an, etwas zu spielen, und dachte: ‚Ist das okay?‘“, erinnert er sich an die Entstehung des Songs. „Ich brachte ihn zur Probe mit, und sie sagten: ‚Das ist ziemlich gut.‘“ Der Song, der vom Ende einer Beziehung handelt, wurde etwas zufällig der letzte Beitrag des Bassisten zur Band, die er im folgenden Jahr verließ.

24. „Doolin-Dalton“ (1973)

Der von Freys trauriger Mundharmonika getragene Eröffnungstitel von Desperado ist eine spritzige Camp-Geschichte über die echte Gang der Dalton-Brüder, deren Mitglieder 1892 nach dem Versuch, zwei Banken in Kansas gleichzeitig zu überfallen, entweder getötet oder inhaftiert wurden. Die Inspiration dazu kam von einem Buch, das der Folk-Soul-Songwriter Ned Doheny dem Co-Autor Jackson Browne geschenkt hatte.

„Alle Musiker, die Teil der Folk-Bewegung waren, … mehrere von ihnen sagten vor dem House Un-American Activities [Committee] aus“, erzählt Leadon. „Wir alle kannten Leute, die wegen Marihuana verhaftet oder wegen Wehrdienstverweigerung angeklagt worden waren. Ich glaube, wir alle fühlten uns irgendwie mit dem Gedanken verbunden, Gesetzlose zu sein.“

25. „Wasted Time“ (1976)

„Nichts inspiriert oder katalysiert eine großartige Ballade so sehr wie eine gescheiterte Beziehung“, sagt Henley über „Wasted Time“, einen zarten Song aus „Hotel California“, der von seiner Trennung von der Schmuckdesignerin Loree Rodkin inspiriert wurde. „„Es ist ein sehr einfühlsamer Song.“ Der Midtempo-Pianosong bewegt sich zwischen Philly Soul und nachdenklichen frühen Eagles-Songs wie „Desperado“.

Er zeigt auch Henleys Gesangstalent, da er die Pathos der Texte tief in sich aufnimmt. „Don war unser Teddy Pendergrass“, sagte Frey, der den Song mitgeschrieben hat, einmal. „Er konnte ganz allein da stehen und einfach nur singen.“ Das war so dramatisch, dass die Band eine instrumentale Reprise als Suite spielte, um in die zweite Hälfte des Albums überzuleiten.

26. „Those Shoes“ (1979)

„Oberflächlich betrachtet handelt der Song von Singles“, sagte Henley über diesen versteckten Track aus The Long Run. Aber das Bild mit den Schuhen habe mehr bedeutet, erklärte er: „Damals trugen alle Mädchen Schuhe von Charles Jourdan – die mit den kleinen Knöchelriemen. Wir sagten: ‚Es reicht nicht, nur darüber zu schreiben; wir müssen daraus eine Metapher für Frauen machen, die sozusagen auf eigenen Beinen stehen und Verantwortung für ihr Leben und ihre Verluste übernehmen.‘”

Angetrieben von den duellierenden Talkbox-Gitarren von Walsh und Felder, erlebte „Those Shoes“ in späteren Jahren ein Comeback, als es von den Beastie Boys und anderen zu einem beliebten Hip-Hop-Sample wurde.

27. „The Last Resort“ (1976)

Der letzte Titel auf Hotel California benötigte sieben Monate bis zur Fertigstellung – „das letzte Teilchen des Hotel California-Puzzles“, wie Frey sich erinnerte. Er bezeichnete den Song als „Henleys Opus“, eine Meditation über Umweltzerstörung und das Gemetzel, das im Namen der Manifest Destiny angerichtet wurde.

„Ich hatte Artikel gelesen und Recherchen über die Vergewaltigung und Plünderung des Westens durch Bergbau-, Holz-, Öl- und Viehinteressen betrieben“, erinnerte sich Henley. „Aber ich wollte einen noch größeren Rahmen für den Song, also habe ich versucht, ihn im Stil von Michener zu schreiben.“ Musikalisch war er nie ganz zufrieden mit dem Ergebnis, aber Produzent Bill Szymczyk findet, dass der Song an die Kraft von „Hotel California“ heranreicht.

28. „The Disco Strangler“

Ebet Roberts/Redferns/Getty ImagesWie viele Rockmusiker in den späten Siebzigern standen die Eagles dem Disco und seinen unflexiblen Rhythmen eher ambivalent gegenüber. Das kam in diesem düsteren, pulsierenden Long Run-Track zum Ausdruck, der von einer Frau handelt, die „auf der Suche nach dem guten Leben ist/Dressed to kill“, und in einem Tanzclub durch die Hand eines Fremden ums Leben kommt, der „der Fiddler in your darkest night“ ist, wie Henley singt.

„Es heißt: ‚Pass auf den Typen bei deinem Date auf – er könnte ein Messer haben‘“, sagt Produzent Bill Szymczyk mit einem Schmunzeln. Das von Co-Autor Felder gestaltete Arrangement war eine subtile, ironische Anspielung auf die stampfenden Disco-Beats und wurde zu einem der bissigsten Momente in der Diskografie der Eagles. „Dieses Album hat einige skurrile Songs“, sagt Schmit.

29. „Ol’ 55“ (1974)

Der raue Troubadour Tom Waits war Mitte der 70er Jahre nicht gerade ein Kandidat für den Mainstream-Erfolg. Aber nachdem David Geffen Frey in seinem Büro eine Demoaufnahme von Waits vorgespielt hatte, waren die Eagles inspiriert, seinen elegischen Song „Ol’ ’55“ aufzunehmen – eine der ersten Aufnahmen eines Songs des späteren Rock and Roll Hall of Famers.

(Die Eagles-Fans waren nicht ganz so beeindruckt; sie buhten Waits aus, als er 1975 im Red Rocks Amphitheatre in Colorado als Vorgruppe auftrat.) „Das ist so eine Autogeschichte“, sagte Frey über den schäbig-schönen Song, den sie mit Steel-Gitarre neu interpretierten. „Ich fand die Vorstellung toll, bei Sonnenaufgang nach Hause zu fahren und über die Ereignisse der vergangenen Nacht nachzudenken.“

30. „Victim of Love“ (1976)

Die Eagles waren keine Band, die sich im Studio austobte und Songs live rauf und runter spielte. Dieser bissige Rocksong aus „Hotel California“, der ursprünglich als Felder-Instrumentalstück namens „Iron Lung“ begann, war eine seltene Ausnahme. (Daher auch die mysteriösen Worte „v.o.l. is five piece live“, die in die Innenrille vieler erster Vinylpressungen des Albums eingraviert wurden.)

Felder ging davon aus, dass er den Gesangspart übernehmen würde, bis der Manager der Band, Irving Azoff, ihn zum Essen einlud und ihm mitteilte, dass Henley singen würde. „Don trat vor und sang“, schrieb Felder später, „und allen, besonders mir, war sofort klar, dass er singen sollte – auch wenn ich insgeheim nicht begeistert war, meinen Platz zu verlieren.“

31. „Bitter Creek“ (1973)

„Die Grundidee“, erinnert sich Henley an Desperado, „war, dass Rock-’n’-Roll-Bands wie Outlaws außerhalb der ‚Gesetze der Normalität‘ lebten – wir waren nicht Teil der ‚konventionellen Gesellschaft‘. Wir zogen alle von Stadt zu Stadt, sammelten Geld und Frauen, mit dem entscheidenden Unterschied, dass wir niemanden ausraubten oder töteten, um das zu bekommen, was wir wollten; wir arbeiteten dafür.“

Als Henley und Frey ihr ambitioniertes Konzeptalbum zusammenstellten, baten sie ihre Bandkollegen, ihnen dabei zu helfen, das Material auszuarbeiten. „Ich bin mir nicht sicher, wer von ihnen angefangen hat, Songs zu diesem Thema zu schreiben“, sagt Leadon. „Als die Songs Gestalt annahmen, beschloss Glenn, einige Lücken zu füllen. Ich erinnere mich, dass er uns Songtitel oder Ideen zugewiesen hat. Er schlug mir den Titel „Bitter Creek“ vor, basierend auf einem Mann aus der Dalton-Bande namens [George] Bittercreek Newcomb. Ich habe den Song nicht über ihn geschrieben – ich habe nur den Ausdruck „Bitter Creek“ verwendet, der mir sehr gut gefiel.“

Mit seiner traurigen Cantina-Atmosphäre ist der Song ein tiefgründiges Highlight von Desperado und einer von Leadons eindringlichsten Beiträgen zur Band. Über das Album sagt Leadon: „Viele Leute, darunter auch David Geen, sagten einfach: ‚Du hast drei Top-Singles auf deinem ersten Album und hast ein Konzeptalbum gemacht. Was zum Teufel ist los mit dir?‘ Das war eine mutige Entscheidung.“

32. „My Man“ (1974)

Leadon war gerade in London angekommen, um die Aufnahmen zu „On the Border“ zu beginnen, als er erfuhr, dass Gram Parsons, sein ehemaliger Bandkollege bei den Flying Burrito Brothers, an einer Überdosis gestorben war. „Das war der erste meiner Kollegen, der gestorben ist, daher hat mich das ziemlich mitgenommen“, sagt Leadon, der daraufhin „My Man“ schrieb, seine wunderschöne Hommage an Parsons.

Als die Eagles sich in Los Angeles wieder trafen, um das Album fertigzustellen, hatte Leadon den Text noch nicht fertig. „Sie sagten: ‚Okay, wir gehen jetzt essen, und du bleibst hier und fertigst den Song‘“, lacht Leadon. „Henley gab mir einen Hinweis, was ich einbauen könnte, den Gram-Song ‚Hickory Wind‘. Als sie zurückkamen, sagten sie: ‚Okay, lass uns den Gesang aufnehmen.‘“

33. „Most of Us Are Sad“ (1972)

Am Ende einer frühen Bandprobe – zu einer Zeit, als die Eagles noch wenige eigene Songs hatten – setzte sich Frey mit seiner Gitarre hin und spielte diese ergreifende Ballade, die eine verletzliche Seite ihres Autors zum Ausdruck brachte. „Ich dachte: ‚Das ist ein wirklich interessanter Song‘“, sagt Leadon. „Er drückt etwas Wahres aus – dass viele Menschen wahrscheinlich traurig sind, es aber nicht zeigen.“

In der endgültigen Version, die auf ihrem Debütalbum erschien, übernahm Meisner den Gesang, wobei seine weichere, höhere Stimme den traurigen Charakter des Textes unterstrich. „Mit Randy Meisner hatten wir einen natürlichen Tenorsänger“, sagt Leadon. „Und mit Henley auch. Wir hatten also zwei Leute, die hohe Töne treffen konnten, ohne dass es angestrengt klang.“

34. „Love Will Keep Us Alive“ (1994)

Irgendwann in der 14-jährigen Pause zwischen der Auflösung der Eagles 1980 und ihrer erfolgreichen Wiedervereinigung 1994 nahmen Schmit und Felder zusammen mit Max Carl von .38 Special und dem Sänger Paul Carrack Demos für eine noch unbenannte Supergroup auf. „Alles lief prima, bis sie zu meinem großen Bedauern zur Vernunft kamen und die Eagles wieder zusammenbrachten“, erinnert sich Carrack.

„Das war das Ende meines kleinen Projekts.“ Obwohl die Band ein Fehlstart war, fragte Schmit, ob er „Love Will Keep Us Alive“ verwenden dürfe, eine Ballade, die Carrack, Pete Vale und Jim Capaldi gemeinsam geschrieben hatten. Mit Schmits Leadgesang wurde der Song ein Hit in den Adult-Contemporary-Charts.

35. „How Long“ (2007)

Als sich die Eagles 2007 zusammenfanden, um ihr erstes Studioalbum seit „The Long Run“ mit dem Titel „Long Road Out of Eden“ aufzunehmen, hatten sie eine Fülle von Material und produzierten schließlich ein Doppelalbum, das von bissigen politischen Fragen zu introspektiven persönlichen Reflexionen reifte. Walsh scherzte später, dass es sogar ein Dreifachalbum hätte werden können: „Zumindest als wir noch eine Plattenfirma hatten, gab es immer jemanden, der sagte: ‚Ihr seid fertig!‘“, sagte er. „Wenn man damals einen Vertrag unterschrieb, gab man seine Macht auf, Nein zu sagen. Wir haben keine gemeinen Typen, die uns sagen, dass wir fertig sind, und diese Band funktioniert am besten, wenn es Spannungen unter uns gibt. Das bringt uns alle künstlerisch zum Besten.“

Während der Arbeit an dem Album fand Freys Familie einen Clip, in dem die Eagles einen unbekannten Song von J.D. Souther namens „How Long“ spielten. Er erinnert sich: „Glenns Frau Cindy sagte: ‚Das klingt wie ein klassischer Eagles-Hit – habt ihr den jemals aufgenommen?‘ Glenn sagte: ‚Nein, damals durfte, wenn einer einen Song auf ein Album nahm, der andere das nicht.‘“

Nun taten sie es doch. Souther schrieb den Song 1969, inspiriert von einem Soldaten in Vietnam, der wegen Mordes zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war, nachdem er unerlaubt abwesend gewesen war. „Seine Freundin zu Hause hatte die Tage bis zu seiner Rückkehr gezählt“, erzählt Souther. „Wie lange noch? Er kam nie zurück.“

36. „Outlaw Man“ (1973)

Um Desperado um ein weiteres Element des alten Westens zu bereichern, nahm die Band diesen Song des Singer-Songwriters und Dylan-Freundes David Blue auf. (Frey war gerade in diesem Jahr als Gast auf Blues Album Nice Baby and the Angel zu hören, auf dem auch die Originalversion des Songs enthalten war.)

„Wir alle hatten Blues Album schon vor der Veröffentlichung gehört“, sagt Leadon, „und ich glaube, Glenn schlug den Song als Thema für das Album vor und meinte, wir sollten ihn bearbeiten.“ Laut Leadon füllte ihre Coverversion von „Outlaw Man“ – eine noch donnerndere Version als das Original von Blue – auch eine weitere Lücke auf Desperado. „Wir brauchten ein paar rockige Songs“, sagt er, „und wir schrieben zu dieser Zeit nicht sehr viele.“

37. „The Greeks Don’t Want No Freaks“ (1979)

Vielleicht lag es am Ende der langen und anstrengenden Sessions für „The Long Run“, oder vielleicht, wie Schmit sagt, an einem Film, der zu dieser Zeit in die Kinos kam. „Wir hatten ‚Animal House‘ gesehen“, erinnert er sich, „und beschlossen, darüber zu schreiben.“ Was auch immer die Inspiration war, einer der letzten Songs, die für „The Long Run“ aufgenommen wurden, war diese ungewöhnlich lockere zweieinhalbminütige Hommage an den Garagenrock der Sechziger, komplett mit Farfisa-Orgel und Backing Vocals von seinem Kumpel Jimmy Buffett. „Das war ein Song, bei dem man nicht so präzise sein musste“, sagt Schmit. „Die Lockerheit war ihm eigen. Er war so bizarr. Aber es hat so viel Spaß gemacht.“

38. „Pretty Maids All in a Row“ (1976)

„Pretty Maids All in a Row“, eine für Walsh untypische Ballade über das bedauernde Zurückblicken auf das Leben, zeigte den Rocker und seine Bandkollegen bei der Erkundung dichter Soul-Orchestrierungen. Natürlich konnte Walsh nicht umhin, in der Mitte des Songs ein hochfliegendes, bluesiges Slide-Gitarrensolo zu spielen. Der Song erschien als B-Seite von „Hotel California“ und passte perfekt dazu, da beide Songs von verlorener Liebe handeln.

„‚Pretty Maids‘ ist eine Art melancholische Reflexion über mein bisheriges Leben“, sagte Walsh. „Und ich glaube, wir haben versucht, dies als eine Aussage darzustellen, die für Menschen unserer Generation über ihr bisheriges Leben gültig ist.“

39. „Please Come Home for Christmas“ (1978)

Mitte 1978, als die Eagles an The Long Run arbeiteten, suchte Asylum Records verzweifelt nach Material für eine Zwischenveröffentlichung. „Das war im September, also sagten wir: ‚Geben wir ihnen einen Weihnachtssong‘“, erzählt Produzent Bill Szymczyk.

Henley war seit seiner Kindheit in Texas ein Fan von Charles Browns R&B-Hit „Please Come Home for Christmas“ aus dem Jahr 1961, den er im Radio gehört hatte, und die Band arbeitete eine liebevolle Version für die Veröffentlichung als Single aus. Bei den Aufnahmen in Miami mussten sie ihre Fantasie spielen lassen, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. „Es war höllisch heiß“, erinnert sich Frey. „Perfekt für eine Weihnachtsplatte.“

40. „Saturday Night“ (1973)

Meisner kam die Idee zu diesem Song, den er zusammen mit Henley, Frey und Leadon schrieb, als er über seine Jugend nachdachte. „Ich saß eines Abends da und mir kam die Zeile ‚What ever happened to Saturday night?‘ in den Sinn“, erinnert sich der Bassist. „Als ich jünger war, war ich abends unterwegs, habe mit Mädchen gefeiert und Spaß gehabt. Und darum ging es: Was ist daraus geworden? Und die Antwort war: ‚Du bist jetzt älter.‘“

Leadons lieblicher Mandolinenklang und Henleys melancholischer Gesang verleihen dem sanften Country-Walzer eine leicht traurige Note, die das Gefühl der Orientierungslosigkeit und Heimatlosigkeit in „Desperado“ noch verstärkt.