Die 500 besten Alben aller Zeiten: Die Jury

Wir haben 135 Musikerinnen und Künstler, Produzenten und Promoterinnen, Kritikerinnen und Kulturjournalisten, Moderatorinnen und Labelmacher nach ihren jeweils 50 „besten Platten aller Zeiten“ gefragt. Aus der Auswertung dieser Einzellisten ergibt sich das neue ROLLING-STONE-Ranking.

Luis Ake (Solokünstler und Songwriter)

Jochen Arbeit (Musiker bei Einstürzende Neubauten)

Aida Baghernejad (Moderatorin, Podcasterin, Kulturjournalistin („taz“, „tip“, „Die Zeit“, „Musikexpress“)

Jens Balzer Kulturjournalist („Die Zeit“, radioeins, ROLLING STONE) und Buchautor („No Limit“)

Kristina Baum Kulturjournalistin (ROLLING STONE, „Business Insider“)

Martin Bechler Sänger und Songwriter bei Fortuna Ehrenfeld

Oliver Bergmann Gründer von Oktober Promotion

Gunter Blank Übersetzer (u. a. Simon Kernick, Hubert Selby Jr., Lydia Lunch) und Kolumnist bei ROLLING STONE

Andreas Borcholte Kulturredakteur beim „Spiegel“

André Boße Musikjournalist („Musikexpress“, „Mint“, „Brand Eins“, „Galore“)

Martin Böttcher Radiomoderator (DLF) und Podcaster („Pop nach 8“)

Maik Brüggemeyer Creative Director Text bei ROLLING STONE, Newsletter-Macher, Podcaster, Übersetzer und Buchautor („Look Out Kid“)

Ralph Buchbender Produktmanager bei Cargo Records

Hanns Peter Bushoff Produktmanager bei Sony Music und Musikautor

Anja Caspary Popkultur-Korrespondentin beim RBB

Frank Castenholz Kulturjournalist („Weird“, ROLLING STONE) und DJ

Christoph Dallach Musikjournalist („Die Zeit“) und Buchautor („Future Sounds“)

Max Dax Kulturjournalist („Der Spiegel“, „Welt am Sonntag“) und Chefredakteur von „Electronic Beats“

Detlef Diederichsen Kulturjournalist und Musiker (Die Zimmermänner)

Jochen Distelmeyer Solokünstler, Songwriter, Schriftsteller und Bandleader (Blumfeld)

Wolfgang Doebeling Musikjournalist (ROLLING STONE), Moderator, Buchautor („Pleased To Meet You“)

Alexandra Dörrie Chefin von Another Dimension

Lars Eidinger Schauspieler und DJ

Christof Ellinghaus Chef des Labels City Slang

Anna Erhard Singer-Songwriterin

Christiane Falk Musikjournalistin und Moderatorin (radioeins)

Jörg Feyer Musikjournalist (ROLLING STONE)

Anne Florack Kulturjournalistin (ROLLING STONE) und Literatur- Bloggerin („1000 Zeichen“)

Carsten Friedrichs Sänger und Songwriter bei Super- punk und Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen

Julia Friese Romanautorin („MTTR“) und Kolumnistin beim „Musikexpress“

Birgit Fuß Managing Editor bei ROLLING STONE und Buchautorin („R.E.M. – Life And How To Live It“)

Melanie Gollin Podcasterin, Moderatorin, Journalistin (Flux FM, „Kaput“)

Max Gösche Musikjournalist (ROLLING STONE) und Musiker (Ticket Tomorrow)

Ute Gottwald Co-Chefin bei Public Creations

Kersty Grether Kulturjournalistin und Musikerin (The Doctorella)

Sandra Grether Bloggerin und Musikerin (The Doctorella)

Torsten Groß Musikjournalist („Süddeutsche Zeitung“, „Focus“, ROLLING STONE) und Moderator

Max Gruber Songwriter, Schriftsteller und Musiker (Drangsal)

Sophia Gruber PR- & Marketing- Managerin bei City Slang

Anne Haffmans Musik-PR und Beratung (Anne Haffmans Consulting)

Joachim Hentschel Kulturjournalist („Süddeutsche Zeitung“, „Die Zeit“, ROLLING STONE) und Buchautor („Zu geil für diese Welt“)

Sven Herwig PR-Manager der Beggars Group

Birgit Heuzeroth Deutschland-Chefin der Beggars Group

Elissa Hiersemann Moderatorin bei radioeins

Ernst Hofacker Musikjournalist und Buchautor („Rolling Stones für Klugscheißer“)

Heiko Hoffmann Kulturjournalist („Groove“) und Musikmanager (Beatport)

Eva Mair-Holmes Chefin des Trikont- Musikverlags

Judith Holofernes Songwriterin und Musikerin

Martin Hossbach Musik-Berater für Filme und Serien, Kurator (Pop-Kultur Berlin) und Labelmacher

Peter Huth Autor bei „Die Welt“ und ROLLING STONE, Buchautor („Berlin Requiem“)

Paula Irmschler Schriftstellerin, Redakteurin („Titanic“) und Kolumnistin (musikexpress.de)

Jan Jekal Autor bei ROLLING STONE und Podcast-Host bei Rolling Stone Weekly

Olaf Karnik Kulturjournalist (WDR, „Neue Zür- cher Zeitung“) und Musik-Dozent

Dota Kehr Songwriterin und Sängerin (Dota)

Sebastian Kessler Chefredakteur bei „Metal Hammer“

Gereon Klug Kulturjournalist, Musiker (OIL) und Podcaster („Auf der Bahn“)

Albert Koch Musikjournalist („Musikexpress“, „Mint“) und Buchautor („Kraftwerk“)

Daniel Koch Musikjournalist („Diffus“), Moderator, Podcaster

Justus Köhncke Produzent und Musiker (Whirlpool Productions)

Andrian Kreye Feuilleton-Chef der „Süddeutschen Zeitung“

Heinz Rudolf Kunze Songwriter, Musiker und Autor

Bernadette La Hengst Songwriterin, Musikerin und Moderatorin

Frank Lähnemann Musikjournalist (ROLLING STONE) und Labelmacher (Marina Records)

Nadine Lange Kulturredakteurin beim „Tagesspiegel“

Juliane Liebert Kulturjournalistin („Der Spiegel“, „Süddeutsche Zeitung“, ROLLING STONE) und Lyrikerin

Christoph Lindemann Musikchef bei puls (Bayerischer Rundfunk)

Tom Liwa Singer-Songwriter (u. a. Flowerpornoes)

Julia Lorenz Kulturredakteurin bei „Zeit Online“, Kolumnistin bei „Musikexpress“

Conny Lösch Übersetzerin (u. a. Bob Dylan, Paul McCartney, Viv Albertine, Simon Reynolds)

Jördis Lüdke Senior PR Manage- rin bei Universal

Ekki Maas Songwriter und Musiker (Erdmöbel)

Ina Simone Mautz Musikjournalistin (ROLLING STONE, „Zeit Online“) und Musikerin

Stephani Meetz PR-Chefin bei PIAS

Lena Meyer-Landrut Musikerin, Sängerin und ESC- Gewinnerin

Guido Möbius Solokünstler, Musiker und Musikverleger

Christina Mohr Musikjournalistin („Frankfurter Rund- schau“, „Visions“, „Musikexpress“)

Andreas Müller Moderator (radioeins, DLF Kultur), Musikjournalist („Riddim“, „Tagesspiegel“) und Podcaster („Pop nach 8“)

Jan Müller Musiker bei Tocotronic und Podcaster („Reflektor“)

Patrick Mushatsi-Kareba CEO von Sony Music GSA

Markus Naegele Programmchef des btb Verlags und Musiker

Thorsten Nagelschmidt Songwriter, Sänger (Muff Potter) und Schriftsteller („Arbeit“)

Elena Nehrmann PR-Chefin bei Domino Records

Sassan Niasseri Redaktionsleiter von rollingstone.de, Podcaster und Buchautor („Shoot `em in the Head“)

Wolfgang Niedecken Songwriter und Musiker (BAP)

Ralf Niemczyk Kulturjournalist („taz“, ROLLING STONE) und Buchautor („From Skratch“)

Hans Nieswandt Musiker, Produzent, Remixer, DJ, Buchautor („DJ Dionysos“)

Rainer G. Ott Labelchef von Grand Hotel van Cleef

Jochen Overbeck Kulturjournalist („Die Zeit“, „Die Welt“, „Musikexpress“)

Katja Peglow Kulturwissenschaftlerin und Autorin („Riot Grrrl Revisted“)

Fabian Peltsch Journalist, Sinologe, Autor (ROLLING STONE, „Zeit Online“)

Eric Pfeil Musiker, Buchautor („Azzuro“) und Kolumnist bei ROLLING STONE

Michael Pilz Kulturredakteur bei „Die Welt“

Paul Pötsch Sänger, Musiker (Trümmer, Ilgen- Nur, Hotel Rimini) und Schauspieler

Dietmar Punte Senior Director PR bei Vertigo/ Capitol

Jens-Christian Rabe Kulturredakteur bei „Süddeutsche Zeitung“

Tobias Rapp Buchautor („Lost And Sound“) und Redakteur bei „Der Spiegel“

Solveig Raschpichler Lektorin im Ullstein-Verlag

Edo Reents Buchautor und Kulturredakteur bei „Frankfurter Allgemeine Zeitung“

Stephan Rehm Rozanes Mitglied der Chefredaktion beim „Musikexpress“ und Buchautor („The Show Must Go On“)

Robert Rotifer Musiker, Radiomacher und Kulturjournalist (FM4, „Berliner Zeitung“, „Falter“, ROLLING STONE)

Frank Sawatzki Musikjournalist („Kölner Stadt- Anzeiger“, „Musikexpress“, „Zeit Online“)

Frank Schäfer Musikjournalist (ROLLING STONE, „Zeit Online“) und Schriftsteller („Heavy Kraut“)

Annett Scheffel Kulturjournalistin („Süddeutsche Zeitung“, „Spiegel Online“, „Musikexpress“, „Fluter“, Deutschlandfunk)

Jörn Schlüter Musiker (Someday Jacob) und Musikjournalist (ROLLING STONE)

Frank Schmiechen Solokünstler, Songwriter und Kommunikations- berater (MSL)

Markus Schneider Kulturjournalist („Tagesanzeiger“, „Die Zeit“, ROL- LING STONE)

Kristof Schreuf Produzent, Musiker und Kulturjournalist (†)

Jan Schüler PR-Manager bei Check Your Head

Gudrun Schweppe Musikchefin bei YouTube Germany

Nadia Shehadeh Bloggerin, Podcasterin, Kulturjournalistin („Missy Magazine“) und Buchautorin („Anti-Girlboss“)

Stella Sommer Solokünstlerin und Sängerin bei Die Heiterkeit

Christian Stolberg PR-Manager bei ECM Records

Carsten Stricker Musik-Promoter (Verstärker)

Stefan Struever General Manager bei PIAS

Anton Teichmann Labelmacher und Veranstalter (Mansions And Millions)

Gerrit Terstiege Autor („Monopol“, ROLLING STONE)

Frank Thießies Musikjournalist („Metal Hammer“, ROLLING STONE)

Wolfgang Tillmans Künstler und Musiker

Thees Uhlmann Songwriter, Musiker und Schriftsteller („Sophia, der Tod und ich“)

Stephan Velten Gründer von Check Your Head

Thomas Venker Kulturjournalist („Tagesspiegel“, „Stuttgarter Nachrichten“, „Groove“), Labelmacher und Chefredakteur von „Kaput“

Marc Vetter Online-Redakteur und Kulturjournalist (ROLLING STONE)

Linus Volkmann Kulturjournalist („Musikexpress“, „Kaput“), Podcaster und Buchautor („Sprengt die Charts!“)

Johannes Waechter Kulturredakteur beim „SZ Magazin“ und Herausgeber der „SZ Diskothek“

Naomi Webster-Grundl Musikjournalistin („taz“, „Zeit Online“, ROLLING STONE)

Jana Weiss Musikjournalistin („Tagesspiegel“)

Benedict Wells Schriftsteller („Hard Land“, „Vom Ende der Einsamkeit“)

Emma Wiepking Musikjournalistin und Videofilmerin („Musikexpress“)

Arne Willander Mitglied der Chefredaktion bei ROLLING STONE

Thomas Winkler Musikjournalist („tip“, „Musikexpress“)

Rolf Witteler Chef des Labels Le Pop

Sebastian Zabel Chefredakteur des ROLLING STONE

Ulf Zick Chef des International Repertoire bei Universal

Jürgen Ziemer Kulturjournalist („Zeit Online“, „Der Freitag“, ROLLING STONE) und Blogger

Jenni Zylka Kulturjournalistin, Musikerin und Moderatorin („taz“, „Der Freitag“, WDR, radioeins, ROLLING STONE)