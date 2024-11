Die 100 besten Albumcover aller Zeiten (100): Spinal Tap – „Smell the Glove“

Das Album ist zweifellos die beste Erfindung des letzten Jahrhunderts – aber die Musik ist nicht die ganze Geschichte. Das Albumcover ist schon so lange eine kulturelle Obsession, wie es Alben gibt. Seit die 12-Zoll-Vinylplatten in den 1950er Jahren in Papphüllen auf den Markt kamen, sind Musiker und Fans von der Kunst, die auf den Covern zu sehen ist, fasziniert. Als die Beatles 1967 das Spiel mit dem Cover von „Sgt. Pepper“ revolutionierten, wurde es zu einer Möglichkeit, ein visuelles Statement darüber abzugeben, woher die Musik kommt und warum sie wichtig ist. Aber die Kunst des Albumcovers entwickelt sich ständig weiter.

Deshalb feiern wir diese Kunst: die 100 besten Albumcover aller Zeiten, von Biggie über Beyoncé bis Bad Bunny, von Nirvana über Nas bis Neil Young, von SZA über Sabbath bis zu den Sex Pistols. Wir haben Rap, Country, Jazz, Prog, Metal, Reggae, Flamenco, Funk, Gothic, Hippie-Psychedelia und Hardcore-Punk. Aber alle diese Alben haben einen einzigartigen Look, der zu ihrem Sound passt. Die unvergesslichsten Cover werden zu einem Teil der Musik – wie viele Pink-Floyd-Fans haben sich beim Anblick des Prismas auf dem Cover von „Dark Side of the Moon“ den Kopf zerbrochen, nachdem sie damit ihre Rauchwaren aufgerollt hatten?

Was macht ein Albumcover zu einem Klassiker?

Was macht ein Albumcover zu einem Klassiker? Manchmal ist es ein Porträt des Künstlers – denk an die Beatles beim Überqueren der Straße oder an Carole King im Laurel Canyon mit ihrer Katze. Andere entscheiden sich für ikonische, halb abstrakte Bilder, wie Led Zeppelin, Miles Davis oder My Bloody Valentine. Einige Künstler zeigen, wo sie herkommen, wie R.E.M., die mit Kudzu den Süden repräsentieren, oder Ol‘ Dirty Bastard, der mit seiner Lebensmittelmarken-Karte den Brooklyn Zoo begrüßt.

Viele dieser Cover stammen von legendären Fotografen, Designern und Künstlern wie Andy Warhol, Annie Leibovitz, Storm Thorgerson, Raymond Pettibon und Peter Saville. Einige haben eine kosmische Symbolik, die die Fans entschlüsseln müssen, andere setzen auf Starpower. Aber sie alle sind klassische Bilder, die ein wichtiger Teil der Musikgeschichte geworden sind. Und sie alle zeigen, warum die Liebe der Welt zu Alben kein Ende nehmen wird.

Die 100 besten Albumcover aller Zeiten (100): Spinal Tap – „Smell the Glove“

Es war gar nicht so einfach, „das Problem mit dem Cover“ des (nicht existierenden) Albums „Smell the Glove“ von Spinal Tap (einer völlig fiktiven Heavy-Metal-Band) aus dem Jahr 1982 zu besprechen, wie es in einer Szene des Dokumentarfilms „This Is Spinal Tap“ erzählt wird: „Du stellst eine eingefettete, nackte Frau auf alle Viere, mit einem Hundehalsband um den Hals und einer Leine und einem ausgestreckten Männerarm, der sich an der Leine festhält und ihr einen schwarzen Handschuh ins Gesicht drückt, damit sie daran schnüffelt“, sagt die Künstlerrepräsentantin Bobbi Flekman (Fran Drescher).

„Findest du das nicht beleidigend?“ Nun, irgendjemand tat es, und so endete Spinal Tap mit einem komplett schwarzen Cover. Die Bandmitglieder beschwichtigten es, indem sie sagten, es sehe aus wie schwarzes Leder, ein schwarzer Spiegel, Tod und Trauer.

Dann hat es Nigel Tufnel (Christopher Guest) verstanden: „Es hat etwas, das so schwarz ist, dass man sich fragt: ‚Wie viel schwarzer könnte es noch sein?‘ Und die Antwort ist: ‚Nicht mehr. Nicht mehr schwarz.’“

Der Witz manifestierte sich im wirklichen Leben mit dem Soundtrack-Album von Spinal Tap, einer Punkband namens None More Black und „schwarzen Alben“ von Metallica, Jay-Z, Prince, den Damned und vielen anderen. Außerdem veröffentlichten Spinal Tap Jahre später ihr Original-Albumcover, wenn auch etwas abgeschwächt, auf dem Cover ihrer Single „Bitch School“. –