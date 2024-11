Die besten Songwriter aller Zeiten (29): Buddy Holly

Chuck Berry beschrieb das Teenage-Amerika, während es der andere große Singer-Songwriter der Fünfziger mit jeder Faser seines Körpers durchlebte. Als Buddy Holly 1959 im Alter von 22 Jahren bei einem Flugzeugabsturz starb, hatte er nicht einmal zwei Jahre lang Platten gemacht.

Aber hinterließ ein erstaunlich umfangreiches Repertoire. Auf Songs wie „That’ll Be The Day“, „Rave On“, „Everyday“, „Oh Boy“, „Peggy Sue“ und „Not Fade Away“ paarten sich sein kieksender Gesang und die quirlige Gitarre mit Songtexten, die die Ängste und Hoffnungen amerikanischer Teenager auf den Punkt brachten.

„That’ll Be The Day“:

Nachdem Holly zunächst in Nashville sein Glück als Countrymusiker versucht hatte, zog er zurück nach Lubbock/Texas. Mit seiner neuen Band, The Crickets, fuhr er von dort nach Clovis/New Mexico, wo er im Studio von Produzent Norman Petty eine weitere Version von „That’ll Be The Day“ aufnahm (eine frühere Version hatte Decca abgelehnt), die diesmal bis an die Spitze der Billboard-Charts kletterte.

Auch wenn Petty bei den Credits öfters als Co-Autor auftauchte, so war Holly doch einer der ersten Rock’n’Roll-Sänger, der sein Material ausschließlich selbst schrieb. Und auch in dieser Beziehung einen erheblichen Einfluss auf die Beatles und Stones hatte.

Der Name „Beatles“ war eine Verneigung vor den „Crickets“. Und glaubt man der Legende, so hatte John Lennon nur eine Frage, als die Fab Four erstmals nach Amerika kamen und dort bei der Ed Sullivan Show auftraten. „Ist das die Bühne, auf der Buddy Holly spielte?“

John Mellencamp über Buddy Holly

Buddy Holly war von Kopf bis Fuß ein Hillbilly. Darauf bin ich sehr stolz. So viel von unserem musikalischen Erbe kommt aus ländlichen Gegenden. Die Leute fragen mich immer: „Warum bleibst du in Indiana?“ Warum?

Weil ich muss. Fast jeder Song, jeder Sound, den wir hören und dem wir nacheifern, wurde von einem Hillbilly geschaffen, geboren aus der Frustration, in einem Dorf zu leben, in dem es abends nicht viel zu tun gibt. Das ist eine Sache, die ich an Buddy Holly liebe.

Buddy Holly war auch einer der ersten großen Singer-Songwriter

Buddy Holly war auch einer der ersten großen Singer-Songwriter. Er schrieb sein eigenes Material, und am Ende produzierte er es auch. Er kam vom Land und konnte so viele Menschen an so vielen Orten ansprechen. Und er war einer der Ersten, der es schaffte, von den Songs der Tin-Pan-Alley-Fabrikation wegzukommen und direkt und ehrlich mit seinem Publikum zu kommunizieren.