Die besten Songwriter aller Zeiten (31): Dolly Parton

Mit einem Katalog von mehr als 3.000 Songs kann Dolly Parton auf eine der beeindruckendsten Songwriter-Karrieren zurückblicken. Ihre ärmliche Herkunft in Tennessee verewigte sie in Songs wie „Coat Of Many Colors“ und „The Bargain Store“, um sich in den Siebzigern vor allem mit gebrochenen Herzen und zerrütteten Ehen zu beschäftigen.

„The Bargain Store“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf „Travelin‘ Man“ (von ihrem ‘71er-Meisterwerk „Coat Of Many Colors“) brennt die Mutter mit dem Mann ihrer Tochter durch, auf dem quälenden „If I Lose My Mind“ (vom selben Album) beobachtet Parton ihren Boyfriend beim Sex mit einer anderen Frau.

Im Lauf der Jahre wurden ihre Songs von allen nur erdenklichen Zeitgenossen interpretiert. Von den White Stripes bis zu Whitney Houston, die mit der Ballade „I Will Always Love You“ einen überdimensionalen Hit landete.

Kunst des Songschreibens

Parton blieb sich und ihrem selbstironischen Humor immer treu (sie beschrieb ihre Stimme einmal als „Kreuzung aus Tiny Tim und einer Zicke“), ließ aber nie mit sich spaßen, wenn es um die Kunst des Songschreibens ging. „Meine Erfolge als Songschreiber waren mir immer wichtiger als alles andere“, sagte sie einmal. „Nichts bedeutet mir mehr, nichts ist mir heiliger als dieser Moment, in dem es niemanden gibt außer Gott und dir selbst.“

Rolling Stone Weekly: Dolly Partons 2-Stunden-Platte „Rockstar“ – grässlich oder großartig?

Amerikas Country-Queen Dolly Parton hat eine Rock-Platte gemacht. Und was für eine! 140 Minuten Rock, „Let It Be“ mit Paul McCartney, „Every Breath You Take“ mit Sting, „We Will Rock You“ ohne Freddie Mercury. Ist das grässlich oder großartig? Und welche Figur machen die Original-Stücke, darunter ein Duett mit Elvis Presley bzw. Ronnie McDowell? Zudem besprechen wir die Grammy-Nominierungen und geben unsere Tipps für die großen Kategorien ab.