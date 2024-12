Die besten Songwriter aller Zeiten (3): John Lennon

Schon seine frühesten Arbeiten mit Paul McCartney ließen ahnen, dass ihre Songs nicht nur die Musik-, sondern die gesamte Welt verändern würden. „Sie machten Sachen, die sonst kein anderer machte“, sagte Bob Dylan nach einer langen Autofahrt in Colorado, auf der im Radio ständig Beatles-Songs liefen.

In einem zweiten Schritt dann würden sie einen psychedelischen Vorstoß in ihr Innenleben unternehmen und mit Songs wie „Hard Days’s Night“ oder „In My Life“ die Grenzen des Popsongs sprengen

„Ich wusste in diesem Moment, dass sie genau in die Richtung zeigten, die die Musik einschlagen musste.“ Was bedeutete, dass sie zunächst einmal einen Schritt zurückgingen, um die Popmusik mit der rohen Energie des frühen Rock’n’Roll aufzuladen. Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly und Little Richard. In einem zweiten Schritt dann würden sie einen psychedelischen Vorstoß in ihr Innenleben unternehmen und mit Songs wie „Hard Days’s Night“ oder „In My Life“ die Grenzen des Popsongs sprengen.

Um abschließend einen Sprung in jene avantgardistischen Soundgebilde zu wagen, die bislang nur in ihren Träumen existiert hatten: „Strawberry Fields Forever“, „A Day In The Life“, „Revolution #9“.

„Ich interessiere mich für Dinge, die eine Bedeutung für alle Leute haben“, sagte er dem ROLLING STONE 1970. „Und nicht nur für ein paar Kids, die der Tapete in ihrem Schlafzimmer zuhören“

Niemand verstand es besser als John Lennon, das Spannungsfeld zwischen dem privaten und politischen Leben zu artikulieren. Es war daher kein Wunder, dass universal gültige Songs wie „Watching The Wheels“ oder „Imagine“ seine Solo-Jahre dominierten. „Ich interessiere mich für Dinge, die eine Bedeutung für alle Leute haben“, sagte er dem ROLLING STONE 1970. „Und nicht nur für ein paar Kids, die der Tapete in ihrem Schlafzimmer zuhören.“