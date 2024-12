Die besten Songwriter aller Zeiten (7): Carole King & Gerry Goffin

Gerry Goffin & Carole King waren das produktivste Songschreiber-Paar der Popgeschichte – und bewiesen auch nach ihrer Scheidung, dass sie ihr Händchen für Hits nicht verloren hatten. Nachdem sie bereits die gleiche Schule besucht hatten, heirateten sie früh und bezogen ihr Büro direkt neben dem Brill Building auf dem Broadway.

Das Mekka des klassischen amerikanischen Popsongs sollte auch musikalisch seine Schatten werfen: Songs wie „Up On The Roof“, „Will You Love Me Tomorrow“ oder „One Fine Day“ waren kunstfertige Vignetten über Herzschmerz und andere Wehen an der Schwelle zur Volljährigkeit.

„Als Paul und ich mit dem gemeinsamen Schreiben anfingen“, sagte John Lennon einmal, „wollten wir die britischen Goffin & King werden“

King war primär für die Melodien zuständig, während Goffin die Lyrics schrieb. „Als Paul und ich mit dem gemeinsamen Schreiben anfingen“, sagte John Lennon einmal, „wollten wir die britischen Goffin & King werden.“ Nach der Scheidung arbeitete Goffin an Hits für Diana Ross („Theme From Mahagony“), Whitney Houston („Saving All My Love For You“) oder Gladys Knight („I’ve Got To Use My Imagination“), während King vor allem als Interpretin ihres eigenen Materials glänzte.

1971 lieferte sie mit „Tapestry“ eins der erfolgreichsten Alben aller Zeiten ab und sprach damit eine ganze Generation junger Frauen an, die nach einer neuen Identität jenseits der Kleinbürgerlichkeit suchten.

„Die Leute merken, ob du es ehrlich meinst“

„Wenn ich mit der Arbeit an einem neuen Song beginne“, sagte sie einmal, „möchte ich den bestmöglichen Song schreiben, der die Menschen auch wirklich berührt – selbst wenn es natürlich immer auch kommerzielle Motive gibt. Die Leute merken, ob du es ehrlich meinst. Sie wissen, dass es da eine emotionale Verbindung gibt, auch wenn es gleichzeitig ein käufliches Produkt ist.“