„Die Discounter“: Staffel drei ist auf Amazon Prime Video gestartet

Für Freunde der Fremdscham und amüsanter Mockumentarys gibt es gute Neuigkeiten: Am 22. November ist die dritte Staffel von „Die Discounter“ auf Amazon Prime gestartet. Das arbeitsscheue Kolinski-Team aus Altona muss sich nun im Lebensmittel-Discounter in Hamburg-Billstedt zurechtfinden – und natürlich passieren den Mitarbeitern im Einzelhandel auch da etliche peinliche Momente. Für Chef Thorsten wird es in Staffel drei außerdem finanziell richtig eng, Jonas muss sich mit Rüpeln auseinandersetzen und Titus hat so schlechte Chancen bei Lia wie noch nie.

Für die neue Staffel wurden insgesamt zehn Folgen à etwa 25 Minuten gedreht. Beibehalten wurde der bei den Fans so beliebte Impro-Humor, der dadurch entsteht, dass es keine festgeschriebenen Dialoge gibt. Zudem haben wieder einige Stars einen Gastauftritt in der Serie. So ist zum Beispiel Heinz Strunk als strenger Supermarktleiter zu sehen.

„Die Discounter“: Serienempfehlung für Comedy-Fans

Das Erfolgsformat basiert auf der niederländischen Fernsehserie „Vakkenvullers“. Wer „Die Discounter“ noch nicht kennt, aber „Stromberg“ und „jerks“ liebt, der wird sich auch hier köstlich amüsieren. Regie führten erneut Emil Belton, Oskar Belton und Bruno Alexander. Produziert wurde die Serie von Christian Ulmen und Carsten Kelber. Hier gibt es den Trailer zur dritten Staffel:

