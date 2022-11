Jetzt neu: Die zweite Staffel von „Die Discounter“

Am 11. November erscheint die zweite Staffel von „Die Discounter“. Regie haben erneut Emil Belton, Oskar Belton und Bruno Alexander geführt. Produziert wurde die Serie von Christian Ulmen und Carsten Kelber.

In den zehn neuen Folgen auf Amazon Prime sind erneut am Start: Marc Hosemann als Thorsten, Bruno Alexander als Titus, Klara Lange als Pina, Ludger Bökelmann als Peter, Rapperin Nura Habib Omer als Flora, Marie Bloching als Lia, Merlin Sandmeyer als Jonas, David Ali Rashed als Sammy, Doris Kunstmann als Frau Jensen und Wolfgang Michael als Wilhelm. Außerdem wird es Gastauftritte unter anderem von Frederick Lau und Kida Khodr Ramadan geben.

Die Handlung der zweiten Staffel

Das Format basiert auf der niederländischen Fernsehserie „Vakkenvullers“. Auch in der Folge-Staffel spielt sich das Hauptgeschehen im Feinkost-Laden Kolinski ab: Die Umsätze laufen nicht so gut, wie eigentlich erhofft, weshalb der Filialleiter Thorsten großem Druck ausgesetzt ist. Außerdem rückt das Gesundheitsamt an. Und natürlich kommen auch noch die Liebe und Beziehungskonflikte ins Spiel. Beim Sommerfest gibt es dann außerdem Ärger zwischen den verschiedenen Kolinski-Filialen.

Hier der Trailer zur zweiten Staffel: