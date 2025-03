Die Geheimnisse von „Severance“: Interview mit Dan Erickson

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Im Finale der zweiten Staffel von Severance, das wir hier rekapituliert haben, passiert eine ganze Menge. Vor allem haben Innie und Outie Mark eine Art Teamwork geleistet, um Outie Marks Frau Gemma aus ihrer Gefangenschaft in einem der Untergeschosse von Lumon zu befreien. Aber Innie Mark hat sich entschieden, ihr nicht aus dem durchtrennten Boden zu folgen. Da er nicht wieder zu Outie Mark werden und riskieren will, für immer zu verschwinden.

Es gibt viel zu verarbeiten. Um zu besprechen, wie es zu diesem Punkt in der Staffel kam, sprach Rolling Stone letzte Woche über Zoom mit dem Schöpfer der Serie, Dan Erickson.

Inwieweit ist es für Sie von Interesse, dass die Serie ihre Geheimnisse nicht preisgibt? Nicht unbedingt, weil Sie die Antworten nicht kennen. Sondern weil Sie absichtlich Unklarheit schaffen wollen?

Das ist eine schwierige Balance. Jeder, der eine Mystery-Show wie diese macht, hat damit zu kämpfen. Ich finde, die Leute haben ein gewisses Maß an Befriedigung verdient. Und sie verdienen ein paar Antworten als Gegenleistung für ihre Zeit. Ich versuche, interessante Fragen zu stellen. Von denen ich weiß, dass wir sie kurzfristig beantworten können. Aber man kann den Spaß an etwas wirklich verderben, wenn man es zu früh zu sehr erklärt. Ich möchte immer das Gefühl haben, dass wir es mit diesem interessanten Charakterdrama zu tun haben. Mit diesem großen, geheimnisvollen, unsichtbaren Ding im Hintergrund. Und ich möchte das Geheimnis nicht lüften. Die großen Alpha-Geheimnisse der Serie, die sich darauf beziehen, was das Unternehmen letztendlich vorhat und was seine Agenda ist, werden also wahrscheinlich noch einige Zeit geheimnisvoll bleiben.

Die Eagans sind sicherlich grandios

Erwarten Sie, dass das Publikum am Ende dieser Staffel alles versteht, was Cold Harbor bezwecken soll?

Nicht alles. Nein. Es gab eine Version des Drehbuchs, in der wir mehr erklärt haben. Und es war ein wenig offener. Wir haben festgestellt, dass ein großer Teil der Freude an der Serie darin besteht, dass die Menschen debattieren und diskutieren können. Und auch, dass unser Publikum sehr klug ist. Wir wollten Raum lassen, damit die Menschen darüber diskutieren und debattieren können, was es bedeutet. Die Antwort auf die Frage, was Cold Harbor ist, führt, selbst wenn man das ziemlich offen versteht, zu einer größeren Frage. Nach der letztendlichen Agenda des Unternehmens, und die wird unbekannt bleiben.

Drummond sagt in einer früheren Folge, dass es eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte des Planeten sein wird. Ist das nur eine weitere Selbstmythologisierung von Eagan oder könnte es wirklich so wirkungsvoll sein?

Ich denke, das ist am Ende dieser Staffel noch unklar. Die Eagans sind sicherlich grandios. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht tatsächlich versuchen, etwas zu tun, das die Welt verändert.

Ja. Ich hatte Dollhouse gesehen

Als ich die Gemma-Folge sah, musste ich an eine Show denken, die Dichen Lachman Ende der 2000er Jahre gemacht hat, „Dollhouse“, in der sie auch eine Figur spielt, die mit diesen anderen Persönlichkeiten programmiert ist. Hatten Sie das schon gesehen, bevor Sie die Folge schrieben?

Ja. Ich hatte Dollhouse gesehen. Aber es ist schon witzig. Mir ist erst während des Schreibens der Folge aufgefallen, dass das Konzept ein wenig ähnlich ist. Aber wir wussten, dass Dichen das sehr gut umsetzen kann.

Als die erste Staffel damit endete, dass die Innies diese Rebellion anzettelten und die Firma in Gefahr brachten, fragte ich mich, wie in aller Welt die Show es rechtfertigen würde, dass sie wieder zur Arbeit zurückkehren. Und Sie haben im Laufe dieser Staffel viel Zeit damit verbracht. Am Ende der Staffel arbeitet Irving nicht mehr dort. Mark hat gerade einen Lumon-Manager getötet und ihre Pläne für Cold Harbor vereitelt. Wie kommen Sie im Rahmen der Mechanik der Serie immer wieder auf Möglichkeiten, wie diese Charaktere an diesem Ort weiterarbeiten könnten?

Wir sprengen die Formel gerne am Ende jeder Staffel. Und schauen, ob wir sie zurückbringen können. Ich möchte nicht zu viel darüber sagen, wie die dritte Staffel aussehen würde. Aber ich kann sagen, dass wir etwas machen wollten, das die Welt noch mehr in die Luft jagt als in der ersten Staffel. Es ist eine wirklich berechtigte Frage, die sich die Leute stellen werden. „Kann die Show in dem Format, das wir bisher gesehen haben, fortgesetzt werden, oder muss sie sich in etwas anderes verwandeln?“

Mit der Entscheidung, die Innie Mark in den letzten Augenblicken der Staffel trifft, haben Sie diese Dynamik geschaffen, in der Innie Mark und Helly einerseits das Stockwerk nicht verlassen können, da sie sonst aufhören würden zu existieren. Denn warum in aller Welt sollten Outie Mark oder Helena nach dem, was passiert ist, jemals wieder nach unten gehen? Ich nehme an, dass ihr bei der Arbeit an der dritten Staffel viel mit dieser Frage gerungen habt?

In dem Moment, in dem er Gemma und Helly ansieht, entscheidet er sich nicht nur zwischen zwei Frauen. Sondern zwischen Existenz oder Nichtexistenz als Innie. Er erkennt, dass ein Weggang mit Gemma bedeutet, dass sein Leben, wie er es kennt, vorbei ist. Im Laufe der Staffel hat er diesen Punkt erreicht, an dem er in der Lage ist, seine eigene Existenz als Individuum unabhängig von seinem Outie zu schätzen.

Obwohl es sein Hauptziel im Laufe der Saison war, Gemma herauszuholen und seinem Outie zu helfen, entscheidet er sich in diesem Moment für sein eigenes Leben. Aber ich denke, in diesem Moment wissen sie nicht, worauf sie zusteuern. Sie könnten auf fünf weitere Minuten Leben zusteuern. Oder sie könnten versuchen, mehr zu erreichen. Ich glaube nicht, dass sie es wissen.

Wir fangen oft mit etwas Verrücktem an

Gab es eine Version dieser Staffel, in der Sie daran dachten, die Wiedereingliederung zu thematisieren?

Wir haben verschiedene Versionen davon diskutiert. Ja, wir hätten noch weiter gehen können. Letztendlich gab es jedoch interessante Dinge, die wir auf dem Weg zu diesem Prozess erforschen konnten. Und wir wollten dem die gebührende Zeit geben.

Das führt uns zur Frage des Tempos. Einerseits gab es das Rätsel um Helena und Helly, über das sich einige Leute bereits am Ende der Premiere der Staffel Gedanken machten. Andere Serien hätten das über die ganze Staffel verteilt. Aber Sie haben es am Ende der vierten Folge beantwortet, bevor das Publikum ungeduldig wurde. Andererseits beginnt Mark am Ende der dritten Folge mit dem Wiedereingliederungsprozess, der bis zum Finale noch nicht funktioniert hat. Wie schaffen Sie es, das Tempo dieser verschiedenen Handlungsstränge im Laufe einer Staffel auszubalancieren?

Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Bei der Enthüllung von Hellys Identität gab es eine Version, in der wir sie in der zweiten Folge enthüllten. Und es gab eine Zeit, in der das Publikum wusste, dass es Helena war, und die Figuren nicht. Die Tatsache, dass das Publikum und der Diskurs, den das Publikum führt, einen so großen Teil der Show ausmachen – dessen waren wir uns sehr bewusst.

Wir wollten, dass die Leute darüber sprechen können, was das bedeutet. Mit Mark lassen wir ihn jetzt an diesem Punkt zurück, an dem er diese Blitze zwischen seinem Leben mit und ohne Arm hat. Er ist nicht vollständig reintegriert. Aber er bekommt diese Einblicke. Und das unterscheidet ihn von allen anderen abgetrennten Personen in der Serie. Wir wollen letztendlich einfach eine Weile in dieser Welt leben. Und das war etwas, das wir in dieser Staffel nicht lösen wollten.

Salt’s Neck

Wenn Sie sich daran machen, eine Szene wie die zu schreiben, in der Helly und Mark den Ziegenmenschen begegnen, oder auf die Idee kommen, dass es eine Blaskapelle gibt, wie sehr haben Sie dann das Gefühl, dass Sie eine Erklärung dafür finden müssen, auch wenn diese in der Serie selbst nie erklärt wird?

Wir fangen oft mit etwas Verrücktem an. Wir bauen etwas ein, weil es uns amüsiert und begeistert. Etwas, das uns aus der Bahn werfen würde, wenn wir die Show sehen würden. Aber dann folgt sofort: „Okay, können wir das in dieser Show rechtfertigen?“ Das ist eine Firma, die an einem Wochenende eine ganze Stop-Motion-Kurzanimation produzieren kann. Also sind sie nicht ohne Ressourcen. Aber ja, man muss es im Hinblick auf das, was sie können. Aber auch im Hinblick auf die Philosophie des Unternehmens rechtfertigen, um auf Kier Eagan zurückzukommen. Warum halten sie diese Dinge für wichtig? Und wieder wird vieles davon hinter den Kulissen bleiben. Aber wir müssen Antworten darauf haben, nur damit es für uns eine interne Logik gibt.

Verstehen Sie also, warum es für das Unternehmen von Wert ist, eine ganze Blaskapelle zu bezahlen, die nur zu besonderen Anlässen auftreten muss?

Richtig.

Loyalität und Dankbarkeit gegenüber dem Unternehmen

In der Folge, in der Harmony in ihre Heimatstadt zurückkehrt, wird deutlich, dass Lumon offen Kinderarbeit einsetzt. Wie Sie sagen, gibt es viele Diskussionen über die Serie. Eines der Dinge, über die die Leute ständig spekulieren, ist, wie viel die Welt tatsächlich über das weiß, was Lumon tut. Und wie es Lumon gelingt, mit all dem durchzukommen. Wie finden Sie heraus, wie viel das Publikum wissen soll, über das hinaus, was speziell in und um dieses eine Bürogebäude herum geschieht?

Das ist knifflig. Es ist einfach, verrückte Dinge zu rechtfertigen, die auf der abgetrennten Etage geschehen, weil keine Informationen hinein- oder herauskommen können. Aber während wir die Show schrieben, recherchierten wir über verschiedene Unternehmen, Sekten und Organisationen, die es wirklich schaffen, mit schrecklichen oder unethischen Dingen davonzukommen, die oft direkt vor aller Augen verborgen sind oder von einem inoffiziellen Schweigekodex umgeben sind.

Oder es gibt genug Loyalität gegenüber der Gruppe, dass diese Dinge, von denen man denkt, dass sie unmöglich nicht ans Licht kommen können, stattdessen in einem abgeschotteten Raum landen. Es ist eine Trennung ohne Trennung, wissen Sie? Das wollten wir auch untersuchen. Ich denke, die Stadt Salt’s Neck ist ein Ort, an dem es wahrscheinlich eine massive Loyalität und Dankbarkeit gegenüber dem Unternehmen gab. Sodass man bei bestimmten Dingen ein Auge zudrückt. Manchmal kommt man mit Kinderarbeit davon, indem man sie anders nennt. Diese Dinge sind real. Ich denke nicht, dass wir das so sehr übertreiben müssen.

Wir wollten, dass sie sich völlig allein fühlt

Harmony ist in jeder Szene dieser Episode zu sehen. Aber in einem Großteil der Staffel ist sie nicht dabei. Warum haben Sie sich entschieden, Patricia für einen so langen Zeitraum aus der Serie zu schreiben?

Weil sie in der ersten Folge so sehr wie die fleischgewordene Lumon wirkte, war ich wirklich gespannt, wie es wäre, sie aus dieser Welt zu verbannen. Und sie an einen Ort zu bringen, an dem sie sich unwohl fühlte. Und an dem sie sich mit der Frage auseinandersetzen musste, wer sie gewesen wäre, wenn sie nicht in dieser Gesellschaft aufgewachsen wäre. Wenn ihre Identität als Harmony Cobel nicht so sorgfältig durch ihren Platz in der Gesellschaft geformt worden wäre.

Wir hatten anfangs nicht unbedingt vor, daraus eine Episode zu machen. Das hat sich erst im Laufe der Zeit ergeben. Aber letztendlich geht es in der Serie so sehr um Isolation, dass die Menschen an verschiedenen Orten isoliert sind, dass es sich einfach richtig anfühlte, diese Geschichte in einem Zug zu erzählen. Und sie nicht in andere Geschichten einzustreuen. Wir wollten, dass sie sich völlig allein fühlt. So fühlte es sich richtig an, sie in ihrer eigenen Episode buchstäblich allein zu lassen.

Das Innere von Milchick

Einer der interessanten Handlungsstränge der Staffel ist, dass Milchick diese Gemälde geschenkt bekommt, die ihm das Gefühl geben sollen, dem Unternehmen näher zu sein. Stattdessen scheint es der erste echte Riss in der Rüstung zu sein, die er um sich herum aufgebaut hat, was seine Gefühle gegenüber Lumon betrifft. Denn es erinnert ihn daran, dass er ein Schwarzer in diesem von der weißen Vorherrschaft geprägten Unternehmen ist. Später sind Drummonds Beschwerden über Milchicks Wortschatz eindeutig mit Drummonds vorgefassten Meinungen über Ethnien verbunden. Woher kam die Idee dazu? Und wie weit kann man damit im Kontext einer Serie gehen, in der so viele andere Dinge passieren?

Ich hatte viele Gespräche mit Tramell [Tillman, der Milchick spielt] und mit anderen aus der Serie. In der ersten Staffel haben wir Milchicks Ethnie oder die spezifischen Erfahrungen, die er in einem Unternehmen wie Lumon machen würde, wirklich nicht berücksichtigt. Aber mit der Zeit wurde das notwendig. Vor allem, weil es so viele Parallelen zwischen Lumon und so vielen realen Unternehmen gab, in denen die weiße Hautfarbe so präsent und eine Institution ist.

Das ist die Grandiosität von Lumon. Sie haben die besten Melonen und die besten Waffelpartys

Je mehr ich mit PoC-Menschen sprach, die in einer solchen Organisation groß geworden waren, und je mehr ich von den wirklich seltsamen und spezifischen Formen des Rassismus erfuhr – die oft als Akzeptanz getarnt waren –, desto mehr wurde dies zu einem Teil der Geschichte, die wir erzählen mussten. Ich wollte es auf eine Art und Weise tun, die immer noch im Ton der Serie war. Und ich hatte das Gefühl, dass es immer noch im Rahmen des schrägen Humors der Serie war.

Als die Innies in Woe’s Hollow ankommen und Milchick sagt, dass dies der höchste Wasserfall der Welt ist, warum sagt er das?

Ich glaube, er kann nicht anders. Ich liebe es, weil es so eine unnötige kleine Lüge ist. Sie hilft niemandem. Sie bringt nichts. Und doch muss er es einfach behaupten. Das ist die Grandiosität von Lumon. Sie haben die besten Melonen und die besten Waffelpartys. Und natürlich hat ihr nationaler Wald, der ihnen gehört, den höchsten Wasserfall der Welt. Es ist eine Art seltsame, erzwungene Grandiosität, die in der Politik derzeit weit verbreitet zu sein scheint. Es fühlte sich zeitgemäß an.

Wir könnten eine Million Versionen dieser Show machen

Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie sich des Diskurses rund um die Serie bewusst sind. Es gibt all diese Theorien darüber, warum die Autos und der Großteil der Technologie aus den Neunzigern oder früher stammen. Ob die Outie-Welt in einer Welt nach der Klimakatastrophe spielt usw. Wie stehen Sie als Person, die die Serie geschaffen hat und so viel davon schreibt, dazu, dass dies zumindest für einen Teil des Publikums im Mittelpunkt steht?

Ich fühle mich geehrt, dass die Leute so viel Energie in die Serie stecken. Und dass sie sich so sehr dafür interessieren, dass sie ihre eigene Kreativität einbringen. Ich bin auch ein wenig besorgt. Denn je mehr sich die Leute eine Vorstellung davon machen, was genau ihrer Meinung nach vor sich geht, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie enttäuscht sind, wenn dem nicht so ist. Und sich möglicherweise fühlen, als ob ein Versprechen gegeben und nicht erfüllt wurde.

Ich möchte nicht, dass sich jemand so fühlt. Ich mache mir also ein wenig Sorgen, dass wir am Ende des Tages nicht alle zufriedenstellen können. Was wir geplant haben, wohin das alles führt, ist extrem spannend. Aber am Ende des Tages wünschte ich, wir könnten eine Million Versionen dieser Show machen, die alle Wünsche erfüllen. Aber ich kann nur hoffen, dass das, was wir am Ende präsentieren, die Leute zufriedenstellt.

Ich war mit ‚Lost‘ zufriedener als viele andere, vor allem, weil ich mit dem Ausgang der Charaktere zufrieden war

Waren Sie ein Fan von Lost?

Ja.

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass die Showrunner gegen Ende der Serie viel Zeit damit verbrachten, öffentlich zu sagen, dass das Publikum nicht unbedingt Antworten auf alles bekommen würde. Und dass sie sich mehr auf die Charaktere als auf das Rätsel konzentrierten. Und doch gab es einen Teil des Publikums, der verärgert war, dass er nicht mehr über die Zahlen, die Statue oder die andere Mythologie erfuhr. Wie versuchen Sie, das in Einklang zu bringen? Und wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die Mythologie von Lumon im Vergleich zu dieser spezifischen Geschichte über das, was mit diesen vier Menschen passiert?

„Lost“ war natürlich eine Pioniershow in diesem Genre und dieser Welt. Man versucht immer, aus dem, was vorher war, zu lernen. Ich war mit ‚Lost‘ zufriedener als viele andere, vor allem, weil ich mit dem Ausgang der Charaktere zufrieden war. Aber das ist mir sehr bewusst. Die Leute kommen auf mich zu und sagen: ‚Hey, du wirst uns doch nicht so hängen lassen wie Lost‘, oder?“ Ich gebe mir wirklich große Mühe, keine Rätsel aufzuwerfen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht lösen werde. Natürlich gibt es Dinge, die in der Serie passieren, die dazu da sind, die Welt zu erweitern und zu bereichern. Und wir werden nicht die Entstehungsgeschichte all dieser Dinge durchgehen und erklären und den Spaß verderben. Aber was die Rätsel betrifft, auf die wir speziell hinweisen, so hoffe ich, dass die Leute mit den Antworten zufrieden sein werden.

Von allen Outie-Charakteren ist Helena diejenige, die am meisten maskiert ist

Wir haben genug von den Outie-Versionen von Mark, Dylan und Irving gesehen, um zu wissen, dass sie im Großen und Ganzen dieselben Menschen sind wie ihre Innies. Aber Helly und Helena scheinen extrem unterschiedlich zu sein. Gab es im Trennungsprozess etwas, das bei ihr anders war? Oder ist die Version von Helena, die wir in der Welt sehen, nicht unbedingt so, wie sie wirklich ist. Im Gegensatz zu dem, was sie ihrer Familie präsentiert?

Von allen Outie-Charakteren ist Helena diejenige, die am meisten maskiert ist. Ich glaube, dass sie mit einem ganz bestimmten Ziel erzogen wurde. Nämlich die beste Lumon-Anführerin zu sein, die sie sein kann. Ich stelle mir gerne vor, dass in ihrer Jugend viel mehr Helly in ihr steckte. Und vieles davon wurde unterdrückt. Sie läuft also herum und spielt diese Rolle, ohne es zu merken, die sie sich aufzwingen lassen musste. Ich denke, wenn Helly wirklich anders ist als sie, dann liegt das daran.

Die Leute betrachten die Show extrem analytisch

Zwischen den Staffeln lagen drei Jahre. Vieles davon lag außerhalb Ihrer Kontrolle. Aber gab es angesichts der Tatsache, wie lange Sie am Ende weg waren, irgendwelche internen Bedenken, dass ein Großteil der Staffel von Charakteren und Ideen abhängen würde, die in der ersten Staffel nur kurz auftauchten, wie Reghabi oder die Hütte?

Ich weiß, dass viele Leute die erste Staffel noch einmal angeschaut haben, bevor sie sich die zweite angesehen haben. Wir haben auch viel mit Apple an den Zusammenfassungen gearbeitet, die sehr strategisch angelegt sind, um die Leute an bestimmte Dinge zu erinnern. Aber ja, das ist etwas, worüber wir nachdenken mussten.

Gibt es etwas, das Sie aus der Produktion dieser Staffel gelernt haben, das Sie auf eine dritte Staffel anwenden können?

Nur die Tatsache, dass wir wissen, dass die Leute die Show extrem analytisch betrachten. Und jedes Detail genau unter die Lupe nehmen werden. Das ist etwas, vor dem man sich in Acht nehmen sollte. Und auch etwas, das wir zu unserem Vorteil nutzen können.

Zum Schluss: Wie lange wird diese Geschichte Ihrer Meinung nach noch andauern?

Wir haben darüber gesprochen. Und sind uns ziemlich sicher, dass wir wissen, wie lange es noch dauern wird. Wir halten das noch immer unter Verschluss. Aber wir haben eine ziemlich genaue Vorstellung davon.