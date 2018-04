Am Sonntag war im britischen Ort Aylesbury eine Statue zu Ehren von David Bowie enthüllt worden – das Werk mit dem Namen „Earthly Messenger“ zeigt die vielen Gesichter des Musikers, der 1972 in eben jenem Ort erstmals als Ziggy Stardust in Erscheinung getreten war. Knapp zwei Tage später beschmierten Unbekannte das Denkmal sowie Bürgersteig und Hauswand mit Graffiti. Die Message der Sprayer: „Gebt erst den Obdachlosen zu essen“ und „RIP DB“. https://twitter.com/imajsaclaimant/status/978751993446625280 Die Statue war via Crowdfunding finanziert worden – umgerechnet 114.000 Euro waren durch den Aufruf von Musikmanager David Stopps zusammengekommen. In einem Interview mit dem Radiosender „Mix 96.2…