„Jetzt ist die Band endlich vollzählig“, sagt Kurt Cobain, als er über Dave Grohl spricht. „Alle Drummer davor waren ziemlich schlecht.“ Im Gespräch mit Studio Brüssel beschreibt der Nirvana-Sänger die Musik seiner Band – und freut sich über den neuen Schlagzeuger. Das Interview vom 23. November 1991 galt als verschollen, nun ist es wieder da (via „Consequence of Sound“). Damals war just das zweite Album von Nirvana erschienen, „Nevermind“.

„Mehr als 25 Jahre“, verkündeten die Journalisten, „war das Interview im riesigen Archiv des öffentlichen belgischen Fernsehens verschollen. Bis jetzt!“

Am 5. April war der 24. Todestag des Nirvana-Sängers, dem sowohl seine Band, als auch seine Frau und die Tochter Frances Bean gedachten.

Das Interview mit Kurt Cobain: