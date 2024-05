Die Rolling Stones befinden sich derzeit auf ihrer „Hackney Diamonds“-Tour mit insgesamt 16 Stopps in den Vereinigten Staaten. Am Donnerstagabend (23. Mai) erreichten die Rocklegenden New Jersey, wo sie eine Tour-Rarität performten: Ihre Single „Shattered“ aus ihrem 14. Studioalbum „Some Girls“.

Mich Jagger: „Hi, New Jersey! Dieser Song ist für dich!“

Insgesamt 19 Songs spielten die Rolling Stones bei ihrem Konzert in New Jersey. Einer davon war „Shattered“, der von der Band in den letzten 17 Jahren nur sieben Mal live gespielt worden ist. Seit 2006 wurde er nur noch einmal pro Tournee performt. Diesmal durften sich die Konzertbesucher:innen in New Jersey darüber freuen. Ganz unpassend ist es nicht, denn der 1978er-Song thematisiert auch das Leben in New York in den 70er-Jahren.

„Hackney Diamonds“-Tour birgt eine Überraschungen

„Shattered“ ist nicht die einzige Seltenheit, die bei der „Hackney Diamonds“-Tour ihren Weg zurück in die Setliste der Rolling Stones fand. Bereits am 11. Mai coverte die Gruppe in Las Vegas den Bob-Dylan-Song „Like a Rolling Stone“, den sie seit 1995 immer wieder brachten. Außerdem gab es eine Live-Darbietung von „You Got Me Rocking“ aus dem 1994 erschienenen 20. Studioalbum „Voodoo Lounge“ und der 1967er-Single „Let’s Spend the Night Together“. Beide wurden zuletzt 2022 von der Band gespielt.

Nach 18 Jahren Album-Pause veröffentlichten die Rolling Stones im Oktober 2023 ihr 24. Studioalbum „Hackney Diamonds“, auf dem auch Studioarbeiten des 2021 verstorbenen Drummers Charlie Watts zu hören sind.