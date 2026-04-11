Die Rolling Stones wollen den Beatles-Rekord einholen

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Es scheint immer wahrscheinlicher, dass die Rolling Stones demnächst ihr neues Album veröffentlichen werden. Studioalbum Nummer 25 könnte damit für einen historischen Gleichtstand zwischen ihnen und den ewigen Konkurrenten und Freunden The Beatles sorgen.

Rolling Stones: Beatles-Rekord in Griffweite

Mit einem Nummer-eins-Hit würde das Album das 15. Nummer-eins-Album der Stones in Großbritannien sein. Damit wären sie gleichauf mit den Beatles als erfolgreichste britische Band der Musikgeschichte. Das im Juli erwartete Werk könnte gleichzeitig ihr letztes sein. Es basiert auf Material aus den „Hackney Diamonds“-Sessions von 2023 und enthält letzte Aufnahmen des 2021 verstorbenen Schlagzeugers Charlie Watts.

Das Album soll im Juli erscheinen. Nach geheimnisvollen Postern einer Band namens The Cockroaches in Camden Town und London bestätigen die Rolling Stones nun offiziell, dass die Cockroaches ihr neues Musikprojekt sind. Eine erste Single soll am Samstag (11.4.2026) erscheinen.

Der Deckname mit Geschichte

The Cockroaches ist kein neuer Name – die Stones verwendeten das Alias zum ersten Mal etwa bei geheimen Konzerten 1977 in Toronto. Diese Shows wurden später auf dem Live-Album Love You Live dokumentiert. Seitdem blieben die Cockroaches weitgehend inaktiv. Eine neue Website für die Band erschien mit kryptischen Hinweisen: „Who The Fuck Are The Cockroaches?“ – eine Anspielung auf das ikonische Shirt von Ronnie Wood mit der Aufschrift „Who The Fuck Is Mick Jagger?“. Fans, die sich für Updates registrierten, erhielten eine Nachricht mit einer Zeile aus dem Klassiker Sympathy For The Devil von 1968: „Pleased to meet you. Hope you guess my name.“

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Langwieriger Entstehungsprozess

Die Wurzeln des Albums reichen bis zu den Aufnahmen für Hackney Diamonds (2023) zurück. Damals arbeitete die Band mit Produzent Andrew Watt zusammen und produzierte 23 Songs. Nur zwölf landeten auf Hackney Diamonds, elf landeten erstmal in der Schublade. Genau diese elf Tracks sollen nun den Kern des neuen Albums bilden. Besondere Bedeutung hat das Album durch die Mitwirkung des 2021 verstorbenen Schlagzeugers Charlie Watts.

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Keine großen Tournee-Pläne

Eine ausgedehnte Stadiontournee wird es nicht geben. Ein Sprecher der Band bestätigte gegenüber The Times: „The Rolling Stones will play when they decide to, not before. There are no concerts planned.“