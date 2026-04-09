Rolling Stones: 25. Album mit Charlie-Watts-Aufnahmen und „Mr Charm“?

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Die Rolling Stones bereiten offenbar die Veröffentlichung eines neuen Studioalbums vor. Es wäre ihr 25. – und auch ihr letztes?

Angekündigt wird das Projekt nicht unter dem bekannten Bandnamen, sondern unter dem Pseudonym The Cockroaches. Unter diesem Alias trat die Band in der Vergangenheit bei kleineren, nicht öffentlich beworbenen Konzerten auf, zuletzt bekannt durch den Auftritt im El Mocambo in Toronto 1977. Plakate mit dem Namen sind inzwischen aufgetaucht.

Als erste Single soll, wie die britische „Sun“ meldet, am kommenden Samstag der Song „Mr Charm“ erscheinen. Neue Musik von Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood wäre damit erstmals seit zweieinhalb Jahren zu hören.

Album seit Längerem fertiggestellt

Laut einem „Insider aus der Musikbranche“, auf den das Blatt sich bezieht, ist die Aufnahme des Albums bereits abgeschlossen. Die Arbeiten hätten sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, zuletzt seien die drei im vergangenen Jahr noch einmal in den Metropolis Studios im Westen Londons gewesen. Eine Tour ist dem Vernehmen nach nicht geplant. Promotionauftritte soll es dennoch geben.

Das Material geht teilweise auf die Sessions zu „Hackney Diamonds“ (2023) zurück. Produzent Andrew Watt hatte damals 23 Songs mit der Band aufgenommen, von denen zwölf auf dem Album landeten. Die verbliebenen Aufnahmen bilden nun die Basis des neuen Projekts. Enthalten sein sollen auch Aufnahmen des 2021 verstorbenen Schlagzeugers Charlie Watts.

Kommunikation über WhatsApp

Fans, die sich für WhatsApp-Updates von The Cockroaches registriert hatten, erhielten am Wochenende eine Nachricht mit der Zeile „Pleased to meet you. Hope you guess my name“ – ein Zitat aus dem Rolling-Stones-Song „Sympathy For The Devil“ von 1968.

Sollte das Album die Nummer-eins-Position in den Charts erreichen, würde die Band ihre Bilanz auf 15 Nummer-eins-Alben ausbauen und damit gleichauf mit den Beatles liegen.