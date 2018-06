Die schlechtesten Alben des ersten Halbjahres 2018

3 von 33

Während der gesamten Karriere zeigt sich, was hier und dort falsch gelaufen ist – und warum er sich wie ein „lame piece of shit“ fühlt: „When I look at me, I don’t see what they see/ I feel ashamed, greedy/ And lately I’ve been contemplating/ Escaping to get away and go wherever this road takes me.“ Dann kreischt Dolores O’Riordan vom Zombie im Gehirn, und alles, was man Eminem nach diesen 77 ordentlich aufgeblasenen, im Kern aber uninspirierten Minuten wünscht, ist ein bisschen Ruhe. „You don’t get another chance, life is no Nintendo game“? Ach, wir sind da nicht so. Viel Glück beim nächsten Versuch!

Foto: sg. All rights reserved.