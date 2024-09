„Die Schule der magischen Tiere 3“: Der Cast im Interview

Am Donnerstag, den 26. September 2024 ist es so weit: „Die Schule der magischen Tiere 3“ läuft an, der dritte Kinofilm über die gleichnamige Buchreihe von Margit Auer.

Im neuen Schuljahr will Ida (Emilia Maier) mit ihrer Klasse am Waldtag teilnehmen, um sich aktiv für den Schutz des nahegelegenen Waldes und seiner Tiere einzusetzen. Helene (Emilia Pieske) verfolgt eigene Ziele. Für sie ist der Waldtag eine Gelegenheit, ihre Karriere als Influencerin voranzutreiben. Alte wie neue magische Tiere funken humorvoll dazwischen. Idas Plan für den Waldtag gerät in Gefahr, als Helene droht, das Event zu sabotieren. Werden die Schüler*innen es dennoch schaffen, ein Team zu werden und den Wald zu retten?

Teil 2 der „Magischen Tiere“ war 2022 mit knapp 2,9 Millionen Zuschauern die erfolgreichste deutsche Kinoproduktion. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an Teil 3.

Im Video-Interview sprechen wir mit der Darstellerin Christina Große („Miss Cornfield“) und Synchronsprecher Axel Stein („Pinguin Juri“) über ihre Herangehensweisen an die Rollen. Am Roten Teppich der Berlin-Premiere unterhielten wir uns mit Loris Sichrovsky (Jo), Emilia Maier (Ida), Leonard Conrads (Benni), Emilia Pieske (Helene), Lilith Johna (Anna-Lena) und Luis Vorbach (Silas).

Christina Große und Axel Stein im Video-Interview:

Interviews am Roten Teppich:

Luis, dein magisches Tier in der Rolle als Silas ist ein Krokodil. Magst Du die auch in echt?

Ja, als Kind auf jeden Fall. Ich finde Krokodile sehr interessant, vor allem Rick. Er ist besonders, weil er ein veganes Krokodil ist. Ich glaube, da gibt es nicht so viele. Aber mittlerweile bin ich ja schon etwas älter geworden, da stoßen natürlich andere Interessen dazu. Ich treibe zum Beispiel viel Sport.

Welche Sportarten?

Ich boxe, fahre Fahrrad und schwimme sehr viel. Ich habe auch zwei Hunde, Boxer, die führe ich Gassi. Schauspielern war auch ein Hobby. Nun ist es glücklicherweise mein Beruf.

Gibt es ein magisches Tier – abgesehen vom magischen Krokodil Rick –, das Du gerne als Freund hättest?

Ich finde Rick am coolsten. Und das sage ich nicht, weil es Silas‘ Tier ist! Rick ist ein veganes Krokodil. Das ist einfach nur hip.

Könnest Du die vorstellen, die magischen Tiere den Kindern anders zuzuteilen?

Das ist eine schwierige Frage! Ich kenne die Konstellation ja nur so, wie sie erdacht wurde. Ida hat zum Beispiel den Fuchs Rabbat, Benni die Schildkröte Henrietta. Die Autorin Margit Auer hat sich sicher was dabei gedacht. Silas und Rick etwa sind in vielen Situationen ähnlich cool – und sich dann auch wieder sehr unähnlich. Die beiden sind ein tolles Team und ich bin sehr glücklich mit meinem magischen Tier.

Wie würdest Du deine Rolle in kurzen Worten beschreiben?

Ein disziplinierter, ausdauernder, sportlicher Typ.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Leonard, deine Figur des Benni ist verrückt nach Piraten. Du auch?

Leonard Conrads: Vielleicht nicht mehr so wie früher. Aber ich war ein Riesen-Piraten-Nerd, als ich klein war.

Was wird Benni in zehn Jahren machen?

Ganz klar: Entweder, er übernimmt die Magische Zoohandlung. Oder er wird Schulleiter.

Was sind deine Hobbys?

Ich lese sehr gern. Ich schreibe auch Geschichten. Ich treffe mich mit Freunden. Und ich spiele Klavier.

Würdest Du die Tiere anders zuteilen?

Oh, ne! Das würde ich garantiert nicht machen. Die Lehrerin Miss Cornfield und ihr Bruder Mister Morrison von der Magischen Zoohandlung sind schon recht gut darin, eine Auswahl zu treffen.

Dein Tier ist die Schildkröte Henrietta. Welches ist dein zweitliebstes?

Rick ist cool.

Bist Du ihm ähnlich?

Ich glaube, wir beide wollen einfach immer nur helfen. Und dazugehören.

Hast Du Ähnlichkeiten mit Henrietta?

Wenn es darum geht, in gewissen Situationen mittlerweile die Ruhe zu bewahren – dann bin ich wie Henrietta.

Was sind die Gemeinsamkeiten zwischen Dir und Benni?

Wir lieben es, den Leuten eine Freude zu bereiten.

Worin unterscheidet sich Teil 3 von Teil 2 und 1?

Wir alle konnten natürlich unsere Rollen weiterentwickeln, wir sind ja auch älter geworden. Benni ist ein besserer Benni als der Benni in zweiten Teil!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Emilia, deine Figur der Ida will den Wald retten, droht dadurch aber ihre Freundin Helene zu verlieren. Da muss es doch schwer sein, eine einfache Entscheidung zu treffen, oder?

Emilia Maier: Allerdings! Umweltschutz aber ist unfassbar wichtig nicht nur für Ida, sondern für uns alle. Ohne den Wald würden wir wohl nicht überleben.

Was sind deine Hobbys?

Ich reite, mache Leichtathletik und habe Basketball gespielt. Ich singe und komponiere – und treffe gern Freunde.

Würdest Du die magischen Tiere anders zuteilen?

Nein. Gerade die Katze passt zum Beispiel gut zu Helene. Rick und Silas sind auch ein perfektes Duo.

Abgesehen von Rabbat – gibt es ein Tier, das Du gern hättest?

Einen Fischotter, aber der fehlt noch in den Geschichten.

Und von den magischen Tieren aus den Büchern und den Filmen?

Rick und Caspar.

Worin unterscheidet sich für Dich Teil 3 von den anderen?

Es geht um Freundschaft, und es geht um Politik – ohne das eine gegen das andere auszuspielen. Das Ende bietet, wie ich finde, eine harmonische Lösung.

Wie würdest Du deine Rolle beschreiben?

Quirlig. Harmoniebedürftig. Neugierig.

Ähnelst Du Ida?

Zusammenhalt ist auch mir wichtig.

Loris, bist Du im echten Leben auch immer so cool wie Jo in den Filmen?

Loris Sichrovsky: So cool wie Jo kann doch keiner sein! Aber ich versuche es natürlich.

Was sind deine Hobbys?

Schauspiel und Sport. Wenn es meine Freizeit neben der Schule zulässt!

Würdest Du, wenn Du könntest, die magischen Tiere anders zuteilen?

Ich finde, dass die Tiere genau dort gut aufgehoben sind, wo sie gelandet sind. Mein Pinguin passt doch super zu mir.

Und welches Tier noch?

Ein Tiger wäre doch mal was. Eine Raubkatze. Ein Panther!

Worin liegt für Dich der Unterschied zwischen Teil 3 und denen davor?

Die Message ist diesmal noch konkreter. Es geht um Tierschutz und Umweltschutz. Wir sollten nicht vergessen, das den Kindern zu vermitteln. Für mich selbst ist das auch wichtig. Ich war bei „Fridays For Future“ und bin seit sechs Jahren Vegetarier.

Beschreibe bitte deine Rollen in kurzen Worten.

Er ist obercool. Er will, dass alle zusammenhalten. Er ist ein guter Freund. Ich versuche, das auch immer zu sein.

Emilia, deine Figur der Helene will in den sozialen Medien groß rauskommen. Hast Du da auch Erfahrung?

Ich bin in den sozialen Medien aktiv, vor allem auf Instagram und gelegentlich auch auf TikTok. Es ist faszinerend, welche Reichweite man dort erzielen kann, aber für mich ist es wichtig, dabei eine Balance zu finden und verantwortungsvoll mit meiner Zeit und den Inhalten umzugehen.

Was sind deine Hobbys?

Meine größte Leidenschaft ist natürlich das Schauspielern. Aber daneben liebe ich es auch zu singen, Hip-Hop zu tanzen und Klavier zu spielen. Früher war ich auch viel reiten.

Würdest Du die magischen Tiere anders zuteilen, wenn Du könntest?

Auf keinen Fall! Margit Auer hat da einen genauen Plan.

Was macht für dich den Unterschied zwischen den drei Teilen aus?

Für mich liegt der Unterschied in der persönlichen Entwicklung der Figuren, besonders bei Helene. Im dritten Teil erfahren wir viel mehr über ihre Familie, ihre Hintergründe und ihre emotionalen Herausforderungen. Außerdem finde ich es spannend, dass sie endlich ihr eigenes magisches Tier bekommt.

Welche Helene findest Du am besten – Helen aus Teil 1, 2 oder 3?

Wenn ich mich entscheiden müsste, dann im dritten.

Beschreibe bitte Helene in kurzen Worten.

Sie ist zielstrebig, selbstbewusst und ehrlich. Sie hat klare Vorstellungen und bleibt sich treu – egal, was kommt.

Ähnelst Du ihr?

Wir teilen einige Hobbies, wie das Singen und Tanzen und ihre Liebe zur Öffentlichkeit. Aber im Gegensatz zu ihr kann ich gut mit Niederlagen umgehen, während sie oft Schwierigkeiten hat zu verlieren. Ich finde es spannend zu sehen, wie sie im Laufe der Zeit wächst und daraus lernt.