Scarlett Johanssons Stalker vor Gericht wegen Bombendrohung

Anscheinend plante Michael Joseph Branham, Scarletts Johanssons Mann zu töten. Michael Joseph Branham stalkte die Schauspielerin seit Jahren. Bisher konnte sie rechtlich nichts gegen seine Handlungen erwirken. Nachdem er mutmaßlich drohte, das „Saturday Night Live“ in die Luft zu sprengen, wurde er festgenommen.

Er wurde wegen einer Nachricht festgenommen

Am Mittwoch (2. April) wurde Michael Joseph Branham in Manhattan wegen einer Textnachricht verhaftet, wie die „New York Post“ von Personen, die in den dafür zugehörigen Strafverfolgungsbehörden arbeiten, berichtet bekommen hatte.

In der Textnachricht gab der US-Bürger an, viele Personen während einer „SNL“-Aufführung zu töten: „Das nächste Mal, wenn Sie von mir hören, werde ich auf CNN sein, weil ich eine Bombe im ‚Saturday Night Live‘-Publikum hochgehen lasse.“ Den Text soll er an eine Online-Universität gesendet haben, an der er eingeschrieben ist.

Sein Motiv laut „Bild“: Der Ehemann der Schauspielerin. Denn Colin Jost arbeitet seit Jahren im Autor:innenteam der Show und ist außerdem ein Co-Moderator des „Weekend Update“-Segments.

Scarlett Johanssons Auftritt mit ihrem Ehemann Colin Jost bei „SNL"

Ein:e Sicherheitsermittler:in, die auch für „Saturday Night Live“ zuständig ist, meldete die Nachricht auf dem Revier Midtown North. Und Scarlett Johanssons jahrelanger Stalker wurde schlussendlich wegen einer Textnachricht festgenommen.

Gegen Kaution kommt er frei

Die Gerichtsverhandlung ging schon einen Tag nach seiner Verhaftung los: Michael Joseph Branham wurde wegen Bombendrohung angeklagt. Sein Pflichtverteidiger Jamie Niskanen-Singer brachte an, dass die Textnachricht auch nicht von dem Angeklagten geschickt worden sein könnte, denn „er könnte gehackt worden sein.“

Jedenfalls wird der 48-Jährige gegen eine Kaution von 100.000 Dollar in bar oder 300.000 Dollar als Bürgschaft freigelassen.

Er peinigte Scarletts Johansson schon lange

Die Bombendrohung bildet das überraschende Ende einer langen Reihe an Demütigungen, die Scarlett Johansson unter Michael Joseph Branham erfuhr. Denn u.a. glaubt ihr Stalker, dass er der Vater eines ihrer Kinder ist. Er war sogar schon vor ihrem zu Hause. Und ist damit so weit in ihr Privatleben eingedrungen, wie er nur räumlich konnte.

Schon 2023 reichte die Oscar-nominierte Schauspielerin Klage gegen ihn ein, um eine einstweilige Verfügung gegen ihn zu erhalten. Doch sie erhielt sie nicht, wie die „Daily Mail“ berichtete.

Scarlett Johansson ist auch sonst nicht auf den Mund gefallen

Scarlett Johansson erhielt eine Schutzanordnung

Nun gab es endlich auch rechtliche Schritte, die Scarlett Johanssons Anliegen nachgehen: Die Richterin Janet McDonnell erließ bei der Anklageverlesung sowohl für die 40-Jährige als auch für ihren Ehemann Colin Jost eine Schutzanordnung.