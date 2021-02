Marcia Wallace 2007 in New Jersey.

Das Team der US-Zeichentrickserie „Die Simpsons“ hat in ihrer jüngsten Folge „Dairy Queen“ der Schauspielerin und Synchronsprecherin Marcia Wallace einen emotionalen Tribut gezollt. Von 1990 bis zu ihrem plötzlichen Tod im Jahr 2013 war sie die Stimme der Figur Edna Krabappel – die Grundschullehrerin Bart Simpsons sowie zweite Frau von Ned Flanders. Nach dem Tod von Wallace starb auch ihr Seriencharakter. Dass Edna Krabappel inklusive ihrer Original-Stimme nun kurzzeitig zurückkam, ist somit eine mehr als besondere Geste.

Wallace: Stimme aus alten Folgen verwendet

Dabei wurde Wallace‘ Stimme aus alten Folgen verwendet. Schon kurz nachdem Wallace verstarb, erinnerte die Produktion an die langjährige Kollegin, indem Bart im Vorspann „Wir werden sie vermissen Frau K.“ an eine Tafel schrieb. Auch in einer Folge im März 2014 erinnerte sich Ned Flanders an seine verstorbene Frau. In der Folge „Dairy Queen“ wurde Wallace diesmal aber etwas umfangreicher in die Storyline eingebaut und damit nochmal offizieller verabschiedet. Nachdem Bart das Tagebuch von Frau Krabappel entdeckt, erfährt er, wie sehr sie tatsächlich an ihn geglaubt hat. Eine Erkenntnis, die Bart tief berührt. Um die Episode technisch zu ermöglichen, wurde Wallace Stimme aus vergangenen Folgen verwendet.

Die besondere Folge wurde zuvor via Twitter angekündigt, wo das Simpsons-Team schrieb: „Begleiten Sie uns heute Abend mit Mrs. K auf eine Reise in die Vergangenheit.“ Wie das US-Magazin „Variety“ berichtet, habe der ausführende Produzent Al Jean dafür sogar um das Einverständnis der Erben gebeten. So konnte die posthume Folge mit Zeilen gefüllt werden, die bereits in vergangenen Episoden zu hören waren.

