Statt der Neuanschaffung eines Smart-TVs können Nutzer*innen auch einfach auf einen TV-Stick oder eine Streaming-Box zurückgreifen. Doch was ist besser?

Smart TVs – also Fernseher, die sich mit dem Internet verbinden lassen und so Zugriff zur Streaming-Welt bieten – erfreuen sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Der Grund dafür ist simpel: Warum sollte man eine Netflix-Serie auf dem Laptop oder Tablet schauen, wenn man ebenjene auch in fantastischer Auflösung auf einem großen Bildschirm gucken könnte? Eben. Ein Smart-TV ist allerdings auch keine kostengünstige Investition – für ein Gerät dieser Art zahlt man gut und gerne mal einen Preis zwischen 300€ und 2.000€ Euro. Kein Wunder also, dass Anbieter immer stärker auch an Alternativen feilen, wie man den alten Röhrenfernseher dennoch…