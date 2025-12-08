Hans Zimmer komponiert für deutsche ARD-Historienserie

Pop am Fließband – diese 10 Hits wurden eigentlich für andere Künstler geschrieben

Am 22. Dezember 2025 geht die neue ARD-Serie „Schwarzes Gold“ an den Start: Mit u.a. Harriet Herbig-Matten und Tom Wlaschiha erzählt die Serie vom deutschen Ölboom in der Lüneburger Heide um 1900. Der Soundtrack zur Serie stammt von Hans Zimmer.

Vom Kleinbauern zum Ölmagnaten: Der Wilde Westen in Niedersachsen

Die ARD-Produktion orientiert sich an der Ölgeschichte in Wietzen in Niedersachsen. Dort brach um die Wende zum 20. Jahrhundert nach der Entdeckung eines riesigen Ölfelds ein Boom aus, der die Lüneburger Heide in vielerlei Hinsicht prägte. Kleinbauern wurden reich, Arbeiter strömten in die Region und es entstand eine ganze neue Infrastruktur, um das Öl zu transportieren. Niedersachsen wurde zum „Wilden Westen“.

Eine Bauerntochter kämpft um ihre Existenz

Diese Historie wurde nun filmisch inszeniert und in eine sechsteilige Serie verpackt. Die Geschichte dreht sich um das Schicksal der Bauerntochter Johanna Lambert, die als Magd die Existenz ihrer Familie zu sichern versucht. Ihr geheimer Geliebter Richard weiß von dem Erdöl und versucht ihre Beziehung zu halten, als der Kampf um das Ölvorkommen beginnt. Hier geht es zum Trailer der Serie.

Starbesetzung mit „Maxton Hall“- und „Game of Thrones“-Stars

Für die Serie wurden einige Stars gebucht: Johanna Lambert spielt Harriet Herbig-Matten, bekannt aus „Maxton Hall“. Auch Aaron Hilmer aus „Im Westen nichts Neues“ und „Sløborn“ sowie „Game of Thrones“-Star Tom Wlaschiha sind mit an Bord. Die Mutter der Hauptfigur spielt die deutsche Filmschauspielerin Jessica Schwarz.

Hans Zimmer kreiert eine neue musikalische Welt

Der Soundtrack stammt von Hans Zimmer. Seine Musik zu „Fluch der Karibik“, „Interstellar“ und „Dune“ prägte bereits die Filmgeschichte – nun vertonte der Oscar-Gewinner die deutsche Historienserie. Im Interview mit der ARD betonte er: „Mich fasziniert es immer, nicht nur eine Geschichte, sondern gleich eine ganze neue Welt zu kreieren.“ Die Verbindung zwischen der deutschen Provinz und der für den Wilden Westen typischen Öl-Situation fand der 68-Jährige besonders spannend. „Die Historie, das Öl, die Korruption, das ist alles spannend, aber es sind die menschlichen Schicksale, die einen fesseln“, erzählt er weiter.

Das „Black Gold“-Thema als musikalische Grundlage

Eine Herausforderung sei gewesen, eine Musik zu schreiben, die einerseits modern und gleichzeitig historisch authentisch wirkt. Eine wiederkehrende Idee, auf der die Musik zur Serie basiert, ist das B-La-C-G-Thema, das durch ein Wortspiel mit dem Thema „Black Gold“ entstand. Dieses Thema kleidet Zimmer in die Gewänder verschiedenster musikalischer Stimmungen.

Die Serie wird am 22. Dezember 2025 in der ARD Mediathek veröffentlicht.