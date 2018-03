Die „Simpsons“ verneigen sich vor Stephen Hawking

Die „Simpsons“ haben sich in einer aktuellen Episode von Stephen Hawking verabschiedet. In den letzten Jahrzehnten hatte der weltberühmte Astrophysiker und Bestseller-Autor zahlreiche Cameo-Auftritte in der Zeichentrickserie.

Weiterlesen So zollen die Stars von „The Big Bang Theory“ Stephen Hawking Tribut Sie liebten ihn, er fand die Serie toll: Die Stars von „The Big Bang Theory“ erinnern an den großen Stephen Hawking Legendär dürfte immer noch das erste Gastspiel im Jahr 1999 sein. Hawking tauchte Ende der 10. Staffel in der Episode „Die Stadt der primitiven Langweiler“ (They Saved Lisa’s Brain) auf und rettete das völlig zerstrittene Springfield, nachdem ein utopisches Gesellschaftsexperiment gescheitert ist. Der klügste Mensch der Welt verstand: Es ist besser, wenn die Intelligenten nicht bestimmen, was andere tun und lassen sollen.

Stephen Hawking in seinem Jet-Rollstuhl

Die neuste Folge der „Simpsons“ schloss am Sonntag (18. März) mit einem Bild von Hawking in seinem mittlerweile legendären Hubschrauber und Jet-Rollstuhl, mit Lisa Simpson auf seinem Schoß.

Der ausführende Produzent der Simpsons, Matt Selman, der Hawking als den „intelligentesten Gaststar der Show“ bezeichnet hatte, veröffentlichte das Bild auf Twitter.

Die Liebe zwischen den „Simpsons“ und Stephen Hawking beruht übrigens auf Gegenseitigkeit. Der Wissenschaftler bezeichnete die Animationsreihe einst als das beste, was es im amerikanischen Fernsehen zu sehen gibt.