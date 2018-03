Programmänderung: ProSieben zeigt Stephen Hawking

Stephen Hawking war nicht nur einer der bekanntesten Astrophysiker des Planeten. Er ist auch so etwas wie eine Ikone der Popkultur – mit zahlreichen Gastauftritten in TV-Serien und Talkshows. Hier demonstrierte er nicht nur sein (für die meisten Menschen unverständliches) Wissen über Raum und Zeit, sondern zeigte sich auch stets von seiner unterhaltsamen Seite.

Am Mittwoch ist Hawking, der an der ALS-Krankheit litt, im Alter von 76 Jahren gestorben. Während Prominente und Kollegen trauern, erinnert ProSieben mit einer Programmänderung noch einmal an zwei besonders schillernde Fernsehmomente des Wissenschaftlers.

Stephen Hawking bei „Big Bang Theory“

In den drei nachmittags ausgestrahlten Episoden von „Big Bang Theory“ wird sich alles um den berühmten Physiker drehen. Mehrfach wurde er in der Nerd-Sitcom zum Teil der Handlung gemacht und hatte auch einen charmanten Gastauftritt, in dem er Genie Sheldon Cooper (Jim Parsons) klar macht, dass er nicht unfehlbar ist. ProSieben zeigt nach eigenen Angaben die Folgen „Noch so ein Weichei“, „Lebe lang und in Frieden“ und „Das Doktor-Ramona-Dankeschön“.

Auch die längst legendären „Simpsons“-Auftritte von Stephen Hawking sind am Abend noch einmal zu sehen. Schade nur, dass der Sender nicht für eine Ausnahme noch einmal „Futurama“ ins Programm holt. In der cleveren Zukunftssatire von Matt Groening zeigte sich Hawking von seiner eher peinlichen, aber deshalb nur umso komischeren Seite (siehe Video oben).