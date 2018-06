Während eines Festival-Auftritts ist die Band um Sänger Campino bejubelt worden. Trotzdem durften sie nicht einmal ihre Wunschlieder spielen.

Die Toten Hosen traten am Samstag (21. April ) auf dem „Yugong Yishan“-Musikfestival vor der Großen Mauer in der Nähe Pekings auf. Ein großes Ereignis für die Gruppe, denn bisher spielte sie noch nie im Land der aufgehenden Sonne. Die selbe Ehre wurde übrigens auch The Notwist zuteil. Doch trotz eines umjubelten Auftritts der Hosen bleibt ein schaler Beigeschmack, denn die Musiker mussten ihre Setlist deutlich einschränken. Auf „Liebeslied“ (in dem es um Krawalle in Berlin geht) mussten die Toten Hosen zum Beispiel verzichten. Stattdessen gab es jede Menge Lieder von „Laune der Natur“ und Klassiker wie „Hier kommt Alex“…