Die Toten Hosen in Berlin: Fotos, Setlist, Videos

Die Toten Hosen bereiten ihre Open-Air-Konzerte der „Laune der Natour“ vor. Und bringen hochkarätige Vorbands mit.

Die Toten Hosen haben weitere Vorbands bekannt gegeben, die sie bei ihrer „Laune der Natour“ durch Deutschland begleiten werden: Beatsteaks und Bad Religion sind dabei. Beatsteaks supporten Campino und Kollegen bei ihrem Open Air in der Freiburger Messe (18. August, mit den Fratellis und The Living End). Die Punk-Urgesteine Bad Religion treten auf der Bürgerweide in Bremen (16. Juni, dazu Royal Republic und Rogers) mit auf. Zuletzt waren Die Toten Hosen vor allem wegen des politischen Engagements ihres Sängers in den Schlagzeilen. Campino kritisierte beim „Echo“ die Texte Kollegahs und Farid Bangs, die sich in ihrer Musik homophob, frauenverachtend und…