Lederhose Markus Söder attackiert Toten Hosen und Düsseldorf und macht riesigen Fehler

Markus Söder hat sich ein Autogramm geholt – Facts im Überblick

CSU-Chef und womöglich Humor-Beauftragter der kommenden Bundesregierung Markus Söder macht seiner Partei alle Ehre und feuert beim Politischen Aschermittwoch einen Gag nach dem anderen aus seiner Lederhose. Auch das diesjährige Event in Passau (am heutigen Donnerstag, 6. März 2025) nutzt Söder für ein Feuerwerk der guten Laune.

Ziel seines Angriffs: Düsseldorf und Die Toten Hosen. Düsseldorf, weil es eine Karnevalshochburg ist. Die Toten Hosen, weil sie eine der bekanntesten Bands der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt ist.

Söder postet gern selbst auf X seine besten Sprüche. Ob er nun im Abba-Museum Karaoke singt, sich selbst als „Weißen Wanderer“ aus der „Game of Thrones“-Serie fotomontiert (weiß er, dass die „Weißen Wanderer“ Untote, also Zombies sind?) oder Schleichwerbung für Fast Food macht. Söder sieht sich am Puls der Zeit.

Markus Söder auf X:

Offenbar aufgekratzt postete Markus in dem Musk-Netzwerk nun seinen neuesten Streich. Eingedampft auf 14 Sekunden. Dass er seine Pointe versemmelt und Quatsch erzählt, hat er anscheinend nicht bemerkt.

„Und wisst ihr, da gibt es ja immer so Lieder über die Bayern und Kleidungsstücke“, beginnt er seinen Vortrag. „Ich will mal den Unterschied klar machen. Wir haben Lederhosen. In Düsseldorf gibt’s nur Die Toten Hosen. Das ist der Unterschied zwischen Bayern und uns.“

„Das ist der Unterschied!“

Äh, ist ER nicht der Bayer? Oder ist Markus Söder nun ins gegnerische Lager gewechselt? Im Anreißer schreibt er noch alles richtig: „Wir haben Lederhosen, in Düsseldorf gibt’s nur die Toten Hosen. Das ist der Unterschied!“ Vielleicht geht ihm aber auch nur um den Unterschied zwischen Franken und Bayern.

Schwer zu sagen also, wen Markus Söder unbedingt angreifen will. Vielleicht ja sogar den CDU-Landeschef von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, dem ähnliche Kanzlerambitionen wie ihm selbst nachgesagt wurden.

Markus Söder hätte sich als Ziel seines Angriffs ja auch die anderen bekannten Söhne Düsseldorfs aussuchen können, Kraftwerk. Aber das wäre schwer geworden. Beispielsweise befinden sich in Nordrhein-Westfalen die meisten Gaskraftwerke mit einer Gesamtkapazität von fast 10.000 Megawatt (MW), während Bayern über Gaskraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 6.200 MW verfügt. Der „Wir sind besser als die“-Joke hätte dann wohl nicht funktioniert. NRW schlägt Bayern.