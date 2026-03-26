Usher hat nichts „Negatives“ über Sean Combs zu sagen und lobt das Vermächtnis des Moguls

Usher hat nach eigenen Worten nichts „Negatives“ über Sean „Diddy“ Combs zu sagen – und will sich stattdessen an dessen Vermächtnis und seine „wertvollen Beiträge“ erinnern, nicht an die Missbrauchsvorwürfe gegen den Bad-Boy-Mogul.

Der „Confessions“-Sänger sprach ausführlich mit „Forbes“ über seine Gefühle gegenüber seinem früheren Mentor, bei dem er als Teenager in New York lebte, während er 1994 sein gleichnamiges Debütalbum aufnahm.

Seit November 2023 sieht sich Combs mit Vorwürfen sexueller Übergriffe und körperlicher Gewalt konfrontiert, nachdem seine Ex-Freundin, die Sängerin Casandra „Cassie“ Ventura, ihn verklagte. Daraufhin folgten mehr als 50 weitere Zivilklagen sowie ein bundesstaatliches Strafverfahren wegen Sexhandels gegen den Musikmanager. Combs hat alle Vorwürfe sexueller Übergriffe zurückgewiesen und wurde im vergangenen Sommer vom Vorwurf des Sexhandels freigesprochen, jedoch wegen minderschwerer Vergehen im Zusammenhang mit Prostitution verurteilt. Er legt derzeit Berufung gegen das Urteil ein und verbüßt eine vierjährige Haftstrafe.

Ushers Verteidigung von Combs

In der vergangenen Woche fragte Interviewer Jabari Young in einer Folge von „The Enterprise Zone“ Usher nach dem ersten Wort, das ihm zu einer Reihe von Einflüssen, Freunden und Mentoren aus der Musikbranche einfalle – darunter Jermaine Dupri, L.A. Reid, Babyface, Pebbles und Lil Jon. Bei Combs legte Usher eine kurze Pause ein und antwortete: „Vermächtnis.“

„In vielerlei Hinsicht glaube ich, dass bestimmte Menschen verurteilt werden und für die Größe, die sie verkörpern, vielleicht keine Anerkennung erfahren“, erklärte Usher und räumte ein, dass seine Sichtweise als kontrovers gelten könnte. „Ich habe nichts Negatives über Sean Combs zu sagen, weil meine Erfahrung nicht das war, was die Welt gesehen hat, und wie er dargestellt wurde.“

Usher sagte, er könne Combs‘ eigenes Eingeständnis häuslicher Gewalt in früheren Beziehungen und die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sexueller Übergriffe von seiner Rolle als Wegbereiter für schwarze Musiker und Unternehmer trennen – und verwies darauf, dass Menschen nun mal „Schwächen“ hätten.

Combs als schwarzer Unternehmer

„Ich sage nicht, dass jeder Mann perfekt ist. Ich sage nicht, dass wir alle keine Schwächen haben“, fügte Usher hinzu. „Aber ich kann es mit keinem Sinn für Menschlichkeit verantworten, die wertvollen Beiträge nicht anzuerkennen, die dieser Mann für uns als schwarze Unternehmer, für uns als Geschäftsleute geleistet hat, für uns als Menschen, die Kultur und Ideen in etwas Greifbares verwandelt haben. So viele Menschen haben von dem profitiert, was er geschaffen hat, und das erkenne ich an.“

Usher sagte, er zolle Combs Respekt, „weil mir klar wurde, dass das, was ich als Geschäftsmann gelernt habe, bevor ich überhaupt verstand, was Geschäft bedeutet, daraus resultierte, die unglaublichen Dinge zu sehen, die er vollbringen konnte, und die Art und Weise, wie er sich als Geschäftsmann positioniert hat.“

Während Combs‘ viel beachtetem Bundesstrafverfahren im vergangenen Sommer räumten seine Anwälte offen ein, dass Combs Ventura im Verlauf ihrer jahrzehntelangen Beziehung körperlich misshandelt hatte. „Wir stehen zur häuslichen Gewalt“, erklärte Combs‘ Verteidiger Marc Agnifilo den Geschworenen in seinem Schlussplädoyer. „Es ist passiert.“

Aussagen über Ushers Anwesenheit

Im Laufe von vier Verhandlungstagen schilderte Ventura detailliert, wie Combs sie „zu oft, um es zu zählen“ getreten, geschlagen, gestoßen und getrampelt hatte. Zudem wurde Überwachungsvideomaterial gezeigt, das Combs dabei zeigt, wie er Ventura 2016 in einem Hotelflur tritt und schleift.

Dawn Richard, ehemaliges Mitglied von Danity Kane und Diddy-Dirty Money, sagte während des Prozesses aus, dass Usher bei einem Branchendinner im Jahr 2010 anwesend gewesen sei, als Combs sich mit Ventura stritt, bevor er seiner Freundin in den Bauch schlug und sie aus dem Raum schickte.