Sean Combs: Entlassungsdatum vorgezogen

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Warum Sie unbedingt das neue Album von King Krule hören sollten

Sean Combs soll laut der Website des Federal Bureau of Prisons nun mehr als fünf Wochen früher aus dem Gefängnis entlassen werden als bisher angenommen – neues Entlassungsdatum ist der 25. April 2028.

Der 56-Jährige verbüßt derzeit eine 50-monatige Haftstrafe nach seiner Verurteilung in zwei Anklagepunkten wegen prostitutionsbezogener Vergehen in Fort Dix, einer Bundesstrafanstalt mit niedrigem Sicherheitsniveau in New Jersey.

Combs‘ Entlassungsdatum hat sich seit seiner Ankunft in Fort Dix im vergangenen Oktober mehrfach verschoben. Ursprünglich war der 8. Mai 2028 angesetzt, dann wurde es im November 2025 laut der BOP-Website auf den 4. Juni 2028 nach hinten verlegt. (Rund um diesen Zeitpunkt berichteten CBS und TMZ, Combs habe gegen mindestens zwei Gefängnisregeln verstoßen, was sein Team bestritt. Ein Sprecher von Combs lehnte eine Stellungnahme ab.)

Verhaftung und Prozess

Der Gründer von Bad Boy befindet sich seit seiner Verhaftung im September 2024 in Haft. Dem Musikmogul wurden Sex-Trafficking, Racketeering-Verschwörung sowie Transport zum Zweck der Prostitution zur Last gelegt. Die vorgeworfenen Taten bezogen sich auf sogenannte „Freak-Offs“, die er mit seinen Freundinnen – darunter Casandra „Cassie“ Ventura – und männlichen Escorts veranstaltet haben soll.

Im vergangenen Sommer wurde Combs nach einem siebenwöchigen hochkarätigen Prozess, in dem er seine Unschuld beteuerte, von den schwersten Anklagepunkten freigesprochen. Derzeit legt er Berufung gegen das Strafmaß ein und fechtet zudem das Gesetz an, unter dem er verurteilt wurde. Für April ist eine Anhörung angesetzt.

In der Zwischenzeit verbringt Combs seine Tage in der Gefängniskapellenbibliothek und hat sich außerdem in ein intensives Drogenbehandlungsprogramm namens RDAP eingeschrieben, das nach erfolgreichem Abschluss die Haftstrafe von Insassen um bis zu ein Jahr verkürzen kann. „Er nimmt seine Zeit dort ernst und arbeitet jeden Tag daran, zu heilen und nach Hause zu kommen“, sagte ein Sprecher zuvor gegenüber dem ROLLING STONE.