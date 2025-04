Sean Combs lehnt Vergleich in Sexhandel-Anklage ab

Die Staatsanwaltschaft hat bestätigte, dass Sean „Diddy“ Combs bei einer Gerichtsverhandlung am Freitag, dem 25. April, nur wenige Wochen vor Beginn des Prozesses wegen Sexhandels gegen den in Ungnade gefallenen Hip-Hop-Mogul , ein Plädoyer-Deal angeboten wurde. Er hat abgelehnt.

Der seit langem gemunkelte Deal wurde gegen Ende der Anhörung erwähnt, in der eine Reihe anderer Themen diskutiert wurden. Die Staatsanwaltschaft bat Richter Arun Subramanian, Combs über den Vergleich zu belehren. Was im Wesentlichen bedeutet, ihn vor Gericht und zu Protokoll zu nehmen, ob er den ihm angebotenen und abgelehnten Vergleich versteht. Subramanian erklärte, er werde den Vergleich in einer Anhörung am kommenden Donnerstag, dem 1. April, behandeln.

Details zum Vergleich bleiben geheim

Die Bedingungen des von Diddy abgelehnten Vergleichs sind nicht bekannt. Und es ist unklar, ob sie jemals bekannt gegeben werden. Ein Anwalt von Combs reagierte nicht sofort auf die Bitte von Rolling Stone um eine Stellungnahme.

Reaktion von Combs‘ Anwalt bleibt aus

Es ist üblich, dass Staatsanwälte in den meisten Fällen, die sie bearbeiten, einen Vergleich anbieten. Selbst wenn sie glauben, dass sie einen starken Fall haben. Francisco Mundaca, ehemaliger Staatsanwalt in New York und jetzt Inhaber der Anwaltskanzlei Mundaca Law Firm, erklärt das gegenüber Rolling Stone. „Das kommt in solchen Fällen häufig vor. Bei Sexualdelikten versuchen Staatsanwälte, die mutmaßlichen Opfer so gut wie möglich zu schützen. Vielleicht ist ihre Sicherheit gefährdet. Oder man möchte sie davor bewahren, das Geschehene noch einmal durchleben zu müssen. Sobald sie aussagen, sind alle Details öffentlich. Die Staatsanwälte wollen also ein Gleichgewicht finden zwischen Gerechtigkeit für die Opfer und ihrem Schutz. Das ist ein schmaler Grat, auf dem sie sich bewegen müssen.“

Gericht erlaubt belastendes Video als Beweismittel im Combs-Prozess

Neben der Bekanntgabe der Ablehnung des Vergleichs entschied Richter Subramanian am Freitag auch, dass das Sicherheitsvideo aus dem Jahr 2016, das Combs zeigt, wie er seine damalige Freundin Cassie Ventura in einem Hotel in Los Angeles schlägt, der Jury gezeigt werden darf.

Sicherheitsvideo von 2016 darf der Jury gezeigt werden

Das berüchtigte Video war im Mai letzten Jahres an CNN durchgesickert. Und damals hatte Combs (der zu diesem Zeitpunkt noch nicht verhaftet und angeklagt war) sogar ein kurzes Entschuldigungsvideo gepostet. Darin sagte er: „Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen in diesem Video. Ich bin angewidert. Ich war angewidert, als ich es getan habe. Und ich bin angewidert jetzt.“

In den letzten Wochen haben Combs und seine Anwälte jedoch hart darum gekämpft, das Video zu diskreditieren. Und als Beweismittel unzulässig zu machen. Erst im März behauptete Combs, CNN habe das Sicherheitsvideo verändert. Und das Originalband vernichtet. Er warf dem Sender vor, „den Zeitstempel verdeckt und dann die Videosequenz verändert“ sowie „das Video beschleunigt zu haben. Um fälschlicherweise den Eindruck zu erwecken, dass die Handlungen im Video schneller ablaufen als in Wirklichkeit“. CNN veröffentlichte eine Erklärung, in der es die Behauptungen von Combs zurückwies.

Einschätzung eines Rechtsexperten: Schwerer Schlag für die Verteidigung

Zu dem Urteil über das Video sagt Mundaca: „Das ist ein großer Sieg für die Anklage. Und eine schwere Niederlage für die Verteidigung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Geschworener dieses Video sehen und Sean Combs positiv beurteilen kann. Das wird schwer anzusehen sein. Bilder sind in einem Prozess so aussagekräftig, dass sie fast unersetzbar sind.“