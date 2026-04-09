Sean Combs und Staatsanwaltschaft streiten vor Berufungsgericht um Freiheit des Moguls

Sean Combs‘ Anwälte haben ein Berufungsgericht unter Druck gesetzt, seine Entscheidung darüber zu beschleunigen, ob der Bad-Boy-Gründer nach seinem Strafprozess zu Unrecht verurteilt wurde – in der Hoffnung, seine Entlassung aus dem Gefängnis zu erwirken.

Der 56-Jährige verbüßt derzeit eine 50-monatige Haftstrafe in Fort Dix, einer Bundesanstalt mit niedrigem Sicherheitsniveau in New Jersey, nachdem er wegen der Vermittlung von Prostitution über Staatsgrenzen hinweg verurteilt worden war. Sein voraussichtlicher Entlassungstermin ist der 15. April 2028, wie aus Angaben des Bureau of Prisons hervorgeht.

Die Verurteilung geht auf Combs‘ achtwöchigen Prozess im vergangenen Sommer zurück, in dem ihm Racketeering-Verschwörung sowie Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung seiner Freundinnen Casandra „Cassie“ Ventura und einer als Jane bezeichneten Frau vorgeworfen wurden. Obwohl eine New Yorker Jury diese Anklagepunkte ablehnte, befand sie Combs schuldig, männliche Escorts dazu veranlasst zu haben, für sexuelle Begegnungen – sogenannte „Freak-offs“ – über Staatsgrenzen zu reisen, um mit den Frauen zu schlafen.

Anwälte greifen Strafmaß an

Nach Combs‘ Verurteilung im Oktober legten seine Anwälte Berufung gegen das Urteil von US-Bezirksrichter Arun Subramanian ein. Sie argumentierten unter anderem, er habe bei der Strafzumessung unzulässigerweise Verhaltensweisen berücksichtigt, von denen Combs freigesprochen worden war – darunter Betrug und Nötigung.

Combs war bei der zweistündigen Anhörung am Donnerstag nicht anwesend. Seine Anwältin Alexandra Shapiro trug seinen Fall vor drei Bundesberufungsrichtern des U.S. Court of Appeals for the Second Circuit vor. „Dieser Fall wirft eine wichtige Frage über den Respekt vor Jury-Urteilen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in unser Strafjustizsystem auf“, sagte Shapiro, die auch Teil von Combs‘ Verteidigungsteam während des Prozesses war. „Mehrere Richter haben die Verfassungsmäßigkeit der Strafzumessung auf Basis freigesprochener Anklagepunkte in Frage gestellt.“

Die Richter deuteten weder an, wann eine Entscheidung fallen würde, noch ließen sie erkennen, zu welchem Ergebnis sie tendieren. Sie befragten Shapiro und Assistant United States Attorney Christy Slavik eingehend zu ihren jeweiligen Argumenten.

Richter stellen kritische Fragen

Ein Richter wies darauf hin, dass es verfassungsrechtlich zulässig sei, Combs‘ gesamtes Verhalten bei der Bestimmung eines angemessenen Strafmaßes zu berücksichtigen, und fragte Combs‘ Anwältin, warum die „tatsächlichen Feststellungen“ aus dem Prozess – etwa der „psychische Missbrauch, emotionale Missbrauch und das Verabreichen von Drogen an die beiden Frauen“ – nicht einbezogen werden sollten.

Derselbe Richter drängte Slavik mit der Frage, warum der Mann Act – die Rechtsgrundlage für die Anklagepunkte zur Vermittlung von Prostitution über Staatsgrenzen – wie eine „Nebenshow“ behandelt worden sei, während die Staatsanwaltschaft ihre Haupttheorien zu Menschenhandel und Racketeering-Verschwörung verfolgte. „Warum sollten wir Sie nicht an der Art festhalten, wie Sie den Fall geführt haben?“, fragte der Richter. „Sie sind vor die Jury getreten und haben gesagt: ‚Dieser Mann hat all diese schrecklichen Dinge getan – im Rahmen der RICO-Verschwörung, zum Zweck des Menschenhandels‘ – und sie haben ihn freigesprochen.“ Combs‘ Berufung ist Teil seines vielgleisigen Versuchs, seine Freilassung zu erreichen. Er hat das Berufungsgericht außerdem gebeten, seine Verurteilung aufzuheben, und einen persönlichen Brief an seinen alten Bekannten, Präsident Donald Trump, geschrieben, in dem er um Begnadigung bittet.