Diese Comedians sind bei der neuen Staffel „Last One Laughing“ dabei

Die Kandidat*innen der aktuellen Staffel „LOL: Last One Laughing“

Die vierte Staffel „LOL: Last One Laughing“ startet im April 2023. In diesem Jahr stellen sich Moritz Bleibtreu, Cordula Stratmann, Joko Winterscheidt, Michael Mittermeier, Elton und Jan van Weyde der Herausforderung, nicht zu lachen. Max Giermann und Kurt Krömer sind ebenfalls dabei – sie nehmen bereits zum dritten Mal an der Amazon-Prime-Video-Serie teil. Martina Hill und Hazel Brugger geben sich zum zweiten Mal die Ehre.

Die zehn Comedians und Comediennes sind für sechs Stunden im selben Raum und müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen. Sie selbst dürfen jedoch nicht auf die Witze der anderen reagieren. Die Teilnehmenden werden deshalb von Michael Bully Herbig überwacht. Wer trotzdem drei Mal lacht, fliegt raus. Die Person, die bis zum Schluss durchhält, gewinnt 50.000 Euro für einen guten Zweck.