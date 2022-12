Diese Frage treibt Ozzy Osbourne zur Weißglut

Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.

Ozzy Osbourne bei einer Autogrammstunde in Kalifornien 2022

Ozzy Osbourne kann die Frage „Wie schmecken Fledermäuse?“ nicht mehr hören. „Es ist… – zum Teufel noch mal“, sagte er frustriert über seine meist verhasste Frage in einem Interview.

Der Musiker biss während eines Konzerts 1982 einer lebenden Fledermaus den Kopf ab. Der Vorfall ist für ihn keine schöne Erinnerung, dennoch ging er damit in die Musikgeschichte ein. „Es ist nicht so, wie ich in Erinnerung bleiben möchte, aber ich weiß, dass ich der Mann sein werde, der der Fledermaus den Kopf abgebissen hat“, erzählte er 2020. „Das wird auf meinem Grab stehen. Es wird nicht ‚Hier liegt Ozzy Osbourne‘ sein, es wird ,der fledermausbeißende Verrückte‘ sein.“

In dem aktuellen Interview mit Billboard sprach er zudem über die Arbeit an seinem neuen Album „Patient Number 9“, das im September erschien. Er habe die letzten für ihn schweren Jahre auf der Platte verarbeitet und viele Emotionen in die Songs gesteckt