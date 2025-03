Dieser Trailer zeigt die Liebe zwischen John Lennon und Yoko Ono

John Lennon und Yoko Ono s legendäre Liebesgeschichte soll in dem neuen Dokumentarfilm One to One untersucht werden. Der Film wird am 11. April exklusiv in IMAX gezeigt.

Unter der Regie von Kevin Macdonald dreht sich One to One um John Lennons einzige abendfüllende Show nach seinem Ausstieg bei den Beatles. Er und Yoko Ono veranstalteten am 30. August 1972 im Madison Square Garden die Benefizshow „One to One“. Der Film beleuchtet die 18 Monate vor der Show, als das Paar eine Wohnung in Greenwich Village teilte. Und sich stark mit dem amerikanischen Fernsehen beschäftigte.

Wie im Trailer des Films zu sehen ist, greift Macdonald in dieser Zeit stark auf Archivmaterial des Paares zurück. Neben noch nie gesehenem Filmmaterial enthält One to One neu abgemischte und produzierte Musik, die Sean Ono Lennon komponiert hat.

Trailer „One To One“:

One to One wurde erstmals im vergangenen Mai angekündigt und im August auf dem Filmfestival in Venedig uraufgeführt. Außerdem war der Film Anfang des Jahres in der offiziellen Auswahl für Sundance.

„Daytime Revolution“ gibt es auch noch