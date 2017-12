„Dinner For One“ im TV: Alle Sendetermine im Überblick

In wenigen Tagen geht das Jahr 2017 zu Ende und macht Platz für 2018. Neben Sekt, Fondue, Raclette und Feuerwerk gehört für viele Menschen auch der Slapstick-Klassiker „Dinner For One“ dazu. Und zum Glück läuft er auch in diesem Jahr gleich mehrmals im TV. Wir haben hier alle Sendetermine zusammengefasst.

Auch bekannt als „Der 90. Geburtstag“, wurde der Sketch vom britischen Autor Laurie Wylie bereits in den 1920er-Jahren für das Theater geschrieben. Der NDR hat 1963 einen Auftritt aufgenommen und zusammen mit einer deutschsprachigen Einleitung im Fernsehen ausgestrahlt. Der 18 Minuten lange Sketch wurde komplett in einem einzigen Take aufgenommen und ist vollständig in schwarz-weiß gehalten. 1999 ließ der NDR noch eine eingefärbte Version anfertigen.

Darum geht es:

Miss Sophie (May Warden) feiert ihren 90. Geburtstag und hat, so wie in jedem Jahr, zu einer opulenten Dinner-Party eingeladen. Einziges Problem: All ihre Freunde sind bereits verstorben. Damit die Geburtstagssause aber trotzdem stattfinden kann, schlüpft ihr treuer Butler James (Freddie Frinton) in die Rolle ihrer Gäste Mr. Pomeroy, Mr. Winterbottom, Sir Toby und Admiral von Schneider. Und natürlich muss er auch in jeder Rolle mit Miss Sophie anstoßen. Und dann gibt es da natürlich auch noch den nervigen Tigerteppich, dessen Kopf immer eine üble Stolperfalle für Butler James darstellt: „The same procedure as every year“

„Dinner For One“ im TV: Die Sendetermine

31.12.2017

11:00 Uhr , Das Erste

, Das Erste 12:00 Uhr , rbb

, rbb 15:40 Uhr , NDR

, NDR 15:50 Uhr , Das Erste

, Das Erste 17:10 Uhr , NDR

, NDR 18:00 Uhr , WDR

, WDR 18:07 Uhr , rbb

, rbb 18:10 Uhr , SWR

, SWR 18:55 Uhr , BR

, BR 19:00 Uhr , MDR

, MDR 19:10 Uhr , hr

, hr 19:40 Uhr , NDR

, NDR 23:35 Uhr, NDR

01.01.2018