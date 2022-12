Freddie Frinton als Butler James und May Warden als Miss Sophie in dem Sketch "Dinner for One oder Der 90 Geburtstag" als Fernsehproduktion des NDR in Hamburg am 8 März 1963.

Der Silvester-Klassiker „Dinner for One“ soll um eine Serie erweitert werden. Der kultige Sketch handelt von Miss Sophie, die ihren 90. Geburtstag feiert. Ihr Butler James muss ihr vorspielen, dass ihre vier Freunde mit am Tisch sitzen und ihr zu prosten.

Empfehlung der Redaktion 10 Geheimnisse über „Dinner For One“

Die Ufa Fiction plant nun eine Serie, die erzählt, was mit Miss Sophies Freunden geschehen ist. Sie soll sechs Folgen je 45 Minuten umfassen und eine „romantisch komische Abenteuerserie“ sein.

Die Geschichte spielt in den 1920er Jahren, kurz vor Miss Sophies 39. Geburtstag. Sie sieht sich genötigt, bald zu heiraten und Admiral von Schneider, Pommeroy, Sir Toby und Winterbottom buhlen um sie. Um die Hochzeit noch hinauszuzögern, stellt sie den Männern eine Aufgabe: Wer ihr zu ihrem 40. Geburtstag das schönste Geschenk bringt, den wird sie heiraten.

Vorlage ist ein Theaterstück

Die Dreharbeiten sollen noch 2023 beginnen, über die Besetzung ist noch nichts bekannt. Tommy Wosch wird sie produzieren und das Drehbuch schreiben. Als Vorlage dient das Buch „Dinner for One – Killer for Five“ von Michael Koglin. Der Krimi wurde bereits als Theaterstück inszeniert und in Deutschland und der Schweiz aufgeführt. Koglin hat dem Sketch zudem zwei weitere Bücher gewidmet – „Dinner for One auf der Titanic“ und „Dinner for One mit Al Capone“.