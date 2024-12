„Dinner for One“: Das sind die Sendetermine für 2024

Ein Butler, eine Lady, sehr viel Alkohol und ein ungünstig ausgelegtes Tigerfell: „Dinner for One“ – oder „Der 90. Geburtstag“, wie der Kult-Sketch in deutscher Sprache heißt, ist für viele Menschen ein absolutes Muss an Silvester und Neujahr. Und ob man nun will oder nicht: Auch in diesem Jahr wird er wieder mehrfach im Fernsehen laufen. ROLLING STONE hat die Termine für Sie zusammengefasst – inklusive der Dialektversionen.

„Dinner for One“: Alle Sendetermine 2024 im Überblick

31.12. 11:35–12:00: NDR (A up Platt)

31.12. 16:00–16:20: NDR

31.12.16:10–17:40: SWR (60 Jahre Dinner for One – Die Jubiläumsshow – Wiederholung)

31.12. 16:45–17:10: WDR (A Dinner vor Wan(ne))

31.12. 17:10–17:35: WDR (A Dinner op Kölsch)

31.12. 17:35–17:55: WDR

31.12. 17:40–17:50: SWR (A Dinner in der Mäulesmühle)

31.12. 17:40–18:00: SRF zwei (Schweizer Version)

31.12. 18:00–18:20: Das Erste

31.12. 18:05–18:25: NDR

31.12. 18:15–18:45: hr-fernsehen (A Hessische Version)

31.12. 18:45–19:05: BR

31.12. 18:45–19:10: hr-fernsehen (A Nordhessische Version)

31.12. 18:55–19:16: rbb

31.12. 19:00–19:20: MDR

31.12. 19:10–19:30: hr-fernsehen

31.12. 19:10–19:30: SRF 1 (Schweizer Version)

31.12. 19:25–19:45: SWR

31.12. 19:40–20:00: NDR

31.12.20:15–21:45: NDR (60 Jahre Dinner for One – Die Jubiläumsshow – Wiederholung)

31.12. 22:15–22:30: SRF zwei (Schweizer Version)

31.12. 23:35–23:55: BR

31.12. 23:40–00:00: NDR

31.12. 23:40–23:55: rbb

31.12. 23:40–00:00: ORF 1

01.01. 02:25–02:35: SRF 1 (Schweizer Version)

01.01. 05:40–06:00 ORF 1

01.01. 17:40–18:00: SRF 1 (Schweizer Version)

Spannende Fakten zu „Dinner for One“

„Dinner for One“ wurde ursprünglich von dem britischen Autor Lauri Wylie in den 1920er Jahren verfasst. Seine erste Aufführung fand 1948 im Londoner Duke of York’s Theatre statt. Der Sketch erlangte internationale Bekanntheit, als er 1963 vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) mit den britischen Schauspielern Freddie Frinton als Butler James und May Warden als Miss Sophie aufgezeichnet wurde. Diese Version wurde in Hamburg vor Live-Publikum aufgeführt und in englischer Sprache mit einer kurzen deutschen Einführung ausgestrahlt.

In Deutschland hat sich „Dinner for One“ zu einem festen Bestandteil des Silvesterprogramms entwickelt und wird seit 1972 jährlich ausgestrahlt. Der Sketch hält den Guinness-Weltrekord als am häufigsten wiederholte Fernsehsendung. Interessanterweise ist der Klamauk im Vereinigten Königreich weitgehend unbekannt, obwohl er dort seinen Ursprung hat. In anderen Ländern wie Schweden, Norwegen und Dänemark hat der Sketch ebenfalls Kultstatus erreicht und wird traditionell zum Jahreswechsel gezeigt. Streamen kann man das Kurzfilmchen übrigens hierzulande bei Amazon Prime Video.

2024 wurde bekannt, dass eine sechsteilige Prequel-Serie mit dem Titel „Dinner for Five“ produziert wird, die die Vorgeschichte von Miss Sophie und ihren Freunden erzählt. Die Dreharbeiten fanden in Potsdam statt, und die Serie soll Ende 2025 auf Prime Video erscheinen. In der Hauptrolle der jungen Miss Sophie ist Alicia von Rittberg zu sehen, während Kostja Ullmann die Rolle des Butlers James übernimmt.

Worum geht es in „Dinner for One“?

Die ursprüngliche Handlung dreht sich um Miss Sophie, die ihren 90. Geburtstag feiert und ihre vier verstorbenen Freunde zu einem imaginären Dinner einlädt. Ihr Butler James übernimmt die Rollen der Gäste, inklusive der dazugehörigen Trinksprüche, was zu seinem fortschreitenden Betrunkensein und zahlreichen humorvollen Stolperern über ein Tigerfell führt. Der wiederkehrende Dialog „The same procedure as every year“ ist zu einem geflügelten Wort im deutschen Sprachgebrauch geworden.