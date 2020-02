Dionne Warwick live in Deutschland: Tickets, Termine, Vorverkauf

Das wird Sie auch interessieren





Dionne Warwick geht ein letztes Mal auf Europatournee. Die Grand Dame des Souls kommt gemeinsam mit dem Orchester der Neuen Philharmonie Frankfurt für drei Konzerte nach Deutschland. Mit ihrer„She’s Back: One Last Time“-Tour wird sich die Sängerin, die mit Liedern wie „I Say a Little Prayer“, „Heartbreaker“ oder „That’s What Friends Are For“ bekannt geworden ist, von der Bühne, aber nicht aus dem Musikgeschäft zurückziehen.

Dionne Warwick live auf Tour:

17.10 Ludwigshafen BASF Feierabendhaus (im Rahmen des Festivals Enjoy Jazz)

20.10 Frankfurt Alte Oper

22.10 Berlin Verti Music Hall

Tickets für die Konzerte gibt es ab sofort bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

„I Say A Little Prayer“ von Dionne Warwick auf YouTube: