ROLLING STONE präsentiert: Joan As Police Woman live auf Tour 2022

Joan As A Police Woman

Joan Wasser ist ausgebildete Violonistin und spielte nach ihrem Studium in dem Boston University Symphony Orchestra, bevor sie in den 90er Jahren zum Indie-Rock wechselte. Die Sängerin war unter anderem mit Jeff Buckley befreundet und spielte unter dem Pseudonym Black Beetle gemeinsam mit anderen Musikern aus dessen Band. 2004 gründete sie Joan As Police Woman und brachte 2019 unter diesem Namen eine Compilation heraus. Auf „Joanthology“ gibt sie einen Überblick über ihre verschiedenen Stile, die aus Folk, Soul, Pop und Indie-Rock bestehen. Neben ihrer Solo-Karriere arbeitete die US-Amerikanerin unter anderem mit Elton John, Rufus Wainwright und Dave Gahan zusammen.

Nach der erzwungenen Corona-Pause geht sie im kommenden Jahr auf Tour und kommt dafür für drei Konzerte nach Deutschland.

Joan As Police Woman live auf Tour

13.03.2022 Berlin, Passionskirche

14.03.2022 München, Freiheiz

25.03.2022 Hamburg, Elbphilharmonie

