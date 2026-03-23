DOJ beantragt Einstellung der Anklagen gegen zwei Beamte im Fall Breonna Taylor

Das US-Justizministerium will, dass ein Bundesrichter die verbleibenden Anklagen gegen zwei Polizeibeamte fallen lässt, die an dem tödlichen Razziaeinsatz beteiligt waren, bei dem Breonna Taylor 2020 ums Leben kam. Das berichtet die „New York Times“. Harmeet K. Dhillon, Assistant Attorney General der Civil Rights Division, unterzeichnete den Antrag, der am Freitag im Western District of Kentucky eingereicht wurde und Milde für den ehemaligen Sergeant Kyle Meany und den ehemaligen Detective Joshua Jaynes fordert – keiner von beiden war bei der Razzia anwesend. CBS News berichtet, der Antrag auf Einstellung sei „with prejudice“ gestellt worden, was bedeutet, dass die Anklagen zu einem späteren Zeitpunkt nicht wieder aufgenommen werden können.

Meany wurde beschuldigt, im Rahmen eines FBI-Verhörs falsche Aussagen gemacht zu haben. Jaynes waren Verschwörung und die Fälschung von Akten vorgeworfen worden. Das Justizministerium hatte zuvor geltend gemacht, die beiden hätten Taylor ihr Recht auf Schutz vor unrechtmäßigen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen entzogen, wie CBS News berichtet.

In Dhillons Antrag heißt es, das Justizministerium sei der Auffassung, die Anklagen sollten „im Interesse der Gerechtigkeit“ fallen gelassen werden – man betrachte sie inzwischen als „weaponized federal outreach“ der Biden-Administration, wie die „New York Times“ schreibt. Merrick Garland, der unter Biden als Attorney General amtierte, hatte Meany und Jaynes gemeinsam mit weiteren Angehörigen der Louisville Metro Police angeklagt, weil sie im Rahmen einer dilettantisch durchgeführten Fahndung nach einem Drogendealer die Abfolge von Ereignissen in Gang gesetzt hatten, die zu Taylors Tod führte.

Reaktionen auf den Antrag

„Kyle ist unglaublich dankbar für den heutigen Antrag“, sagt Meanys Anwalt Michael Denbow gegenüber ROLLING STONE. „Er freut sich darauf, diese Angelegenheit hinter sich zu lassen und sein Leben weiterzuleben.“

Ein Anwalt von Jaynes reagierte nicht sofort auf die Anfrage von ROLLING STONE.

Taylors Mutter Tamika Palmer schrieb auf Facebook, sie empfinde „extreme Enttäuschung über Trump und das Justizministerium“, wie CBS News berichtet.

Kritik aus der Zivilgesellschaft

Kristen Clarke, die Dhillons Amt im DOJ unter der Biden-Administration innehatte, zeigte sich von dem Antrag tief enttäuscht. „Dieser Schritt ist nicht zu rechtfertigen und weder durch die Fakten noch durch das Recht gedeckt“, sagte sie der „New York Times“. „Es ist besonders herzlos, dass dies geschieht, während die Öffentlichkeit gerade erst den sechsten Jahrestag ihres tragischen Mordes begangen hat.“

„Wir sind erschüttert“, erklärte NAACP-Nationalpräsident Derrick Johnson in einem Statement. „Einmal mehr trampelt Trumps Justizministerium über unsere Bürgerrechte hinweg und lässt die betroffenen Gemeinschaften im Regen stehen. Wir werden Breonna Taylors Vermächtnis immer hochhalten und niemals aufhören, für Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit zu kämpfen.“

Der tödliche Einsatz von 2020

Am 13. März 2020 brachen Zivilbeamte die Tür zu Taylors Wohnung auf, ohne anzuklopfen. Sie schaute gerade fern. Ihr Freund Kenneth Walker glaubte, Einbrecher seien ins Haus eingedrungen, und schoss einmal mit seiner legal besessenen Waffe auf die Beamten. Die Polizisten erwiderten das Feuer und töteten Taylor. Sie war 26 Jahre alt. Ihr Tod löste zusammen mit den Toden anderer unbewaffneter Schwarzer Menschen im Jahr 2020 landesweite Proteste aus.

Das Justizministerium hatte zum Zeitpunkt des Vorfalls behauptet, Jaynes habe versucht, eine gefälschte Durchsuchungsanordnung zu vertuschen, wie CBS News anmerkt. Kelly Goodlett, die mit Meany und Jaynes zusammengearbeitet hatte, bekannte sich 2022 schuldig – wegen bundesrechtlicher Verschwörungsvorwürfe und wegen Lügens gegenüber Ermittlern, wie die „Times“ berichtet. Sie ist noch nicht verurteilt worden.

Im vergangenen August entschied ein Bundesrichter, US District Judge Charles Simpson aus Kentucky, dass weder Jaynes noch Meany für Taylors Tod verantwortlich seien – und schob die Schuld stattdessen Walker zu, weil er auf die Beamten geschossen hatte (obwohl er nicht wusste, dass es Polizisten waren). „Während die Anklageschrift behauptet, dass Jaynes und Meany eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt haben, die in Taylors Tod endete, behauptet sie auch, dass Walker diese Ereignisse unterbrach, als er beschloss, das Feuer zu eröffnen“, sagte Simpson. Er erklärte jedoch, er sei „beunruhigt“ über die Möglichkeit, dass die Beamten einen Haftbefehl gefälscht hatten.

Verbleibende Vorwürfe

Trotz dieses Urteils blieben laut „Times“ mehrere geringfügigere Vergehen bestehen, darunter Verstöße gegen Bürgerrechte sowie der Vorwurf, die beiden hätten Dokumente gefälscht und versucht, ihr Handeln zu verschleiern.