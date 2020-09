Video-Statement: So denkt Stevie Wonder über Donald Trump und die Proteste in den USA

„Ich habe so etwas in meinem Leben noch nicht gesehen!“ Ozzy Osbourne ist erschüttert über die Reaktion des US-Präsidenten auf die Corona-Pandemie.

Zugegeben: Es ist keine Neuigkeit, dass Stars ihren Unmut über Donald Trump öffentlich Preis geben und auch Ozzy Osbourne hat schon in Vergangenheit kein Geheimnis aus seiner Abneigung gegenüber dem US-Präsidenten gemacht. Doch in einem Interview mit dem amerikanischen ROLLING STONE wetterte er nun erneut gegen Trump. Darin brachte der Black-Sabbath-Frontmann seine Ansichten sehr unmissverständlich auf den Punkt. Bezüglich Donald Trumps Umgang mit der Corona-Krise sagte Osbourne: „Ich habe so etwas in meinem Leben noch nicht gesehen. Es wird schlimmer, nicht besser. Dieser Typ benimmt sich wie ein Idiot.“ Der 71-Jährige erklärte zudem, dass er sich eigentlich ungern politisch äußere,…