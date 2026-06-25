Dolly Parton eröffnet Tennessee-Truck-Stop: „Ich konnte es nicht den Bibern überlassen“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Dolly Parton hat die Türen von Dollys Tennessean Travel Stop offiziell geöffnet – einem glitzernden neuen Reisezentrum, das von ihrer Zeit auf den Straßen des Landes inspiriert wurde, die sie während ihrer jahrzehntelangen Karriere auf Tour verbracht hat.

Der Star tauchte überraschend zur Eröffnungsfeier in Cornersville auf und läutete damit eine einwöchige Feier mit besonderen Events, Entertainment und Gewinnspielen ein.

„Die Türen sind offen, und ich könnte nicht stolzer sein. Ob ihr Ladungen transportiert, mit der Familie unterwegs seid oder einfach nur durchfahrt – diesen Ort haben wir für euch gebaut“, sagte Parton. „Gutes Essen, echte Ruhe, ein bisschen Musik und Menschen, die sich wirklich freuen, dass ihr angehalten habt … das hat die Straße immer verdient, und genau das findet ihr hier. Willkommen zu Hause.“

Seitenhieb auf Buc-ee’s

Parton nutzte die Gelegenheit auch für einen spielerischen Seitenhieb auf ihren Konkurrenten Buc-ee’s. „Ich bin sicher, einige von euch fragen sich, warum ich einen Truck Stop wollte“, sagte sie. „Nun, ich konnte es nicht den Bibern überlassen.“

Das Projekt ist eine Partnerschaft zwischen Parton, ihrem langjährigen Manager Danny Nozell und Gregory H. Sachs, dem Inhaber der Tennessean-Travel-Stop-Marke, die mit der Sängerin zusammenarbeitete, um den umgestalteten Truck Stop zu lancieren. Sachs deutete zudem an, dass weitere Dolly-Parton-Standorte folgen sollen: „Die Geschichte dieses markanten Ortes mit Dollys Geist zu verbinden, setzt einen hohen Maßstab für unsere künftigen Standorte.“

Zu den besonderen Highlights des Cornersville-Standorts zählen „Butterfly Lullaby (Mountain Gospel)“, ein Wandgemälde des Südstaatenkünstlers Britt Flood, das Partons Wurzeln und die weitläufige Landschaft von Cornersville feiert; ein vollwertiges Restaurant mit Bar; ein Tourbus für Fotoopps; ein Café, das einen „Cup of Ambition“ serviert – Partons Kaffeemarke in Kooperation mit Community Coffee; und sogar ein Doggy-Parton-Hundepark. Natürlich gibt es auch einen Shop voller glitzernder Dolly-Parton-Merchandise.