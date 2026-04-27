Mann nach tödlichem Schuss bei „Dolly Parton’s Stampede“ angeklagt

Nach dem tödlichen Schuss auf dem Parkplatz von Dolly Partons Stampede, einer Dinner-Attraktion in der Touristenstadt Pigeon Forge, Tennessee, wurde ein Verdächtiger angeklagt.

Evan Cogdill, 24, wird der fahrlässigen Tötung beschuldigt, wie das Sevier County Sheriff’s Office mitteilte. Cogdill wurde am Sonntag, dem 26. April, einen Tag nachdem er den 22-jährigen Jacob Inselmann aus Steeleville, Illinois, erschossen haben soll, in Gewahrsam genommen. Cogdill stammt aus Marissa, Illinois.

Laut dem Pigeon Forge Police Department saßen Cogdill und Inselmann gemeinsam in einem Auto vor dem Stampede-Gelände, als Cogdills Schusswaffe sich entlud und Inselmann traf. Dieser wurde später im LeConte Medical Center für tot erklärt. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:35 Uhr, woraufhin Cogdill die Polizei verständigte. Die Ermittlungen dauern an.

Partons Reaktion ausstehend

Partons Presseteam reagierte auf eine Anfrage von ROLLING STONE zunächst nicht.

Die Stampede betreibt Standorte in Pigeon Forge – ebenfalls Heimat von Dollywood mit seinen 50 Fahrgeschäften und Attraktionen – sowie in Branson, Missouri. Die familienfreundliche Veranstaltung verbindet ein Vier-Gänge-Menü mit südstaatlicher Küche mit einer Show aus Musikdarbietungen, Reitkünsten, Akrobatik und mehr. Der Standort in Pigeon Forge öffnete 1988 unter dem Namen Dixie Stampede und wurde 2018 umbenannt.

„Als man mir sagte, ‚Dixie‘ sei ein beleidigender Begriff, dachte ich: Na gut, ich will niemanden vor den Kopf stoßen. Das ist ein Geschäft. Wir nennen es einfach ‚The Stampede’“, sagte Parton 2020 gegenüber „Billboard“ über die rassistischen Konnotationen des Wortes „Dixie“ und seine Verbindung zur Konföderation. „Sobald man merkt, dass etwas ein Problem ist, sollte man es beheben. Sei kein Idiot. Das ist es, was mir am Herzen liegt. Ich würde nie im Traum daran denken, jemanden absichtlich zu verletzen.“