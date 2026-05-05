Sorge um Dolly Parton: Las Vegas abgesagt

Dolly Parton hat ihre Las-Vegas-Residency abgesagt. Als Grund nennt sie anhaltende gesundheitliche Probleme – versichert ihren Fans aber gleichzeitig, sie reagiere „wirklich gut auf Medikamente und Behandlungen“ und werde „jeden Tag besser“.

Ursprünglich sollte die Country-Legende im vergangenen Dezember sechs Shows im Caesars Palace in Las Vegas spielen, doch die Konzerte wurden wegen „gesundheitlicher Herausforderungen“ verschoben. Die Auftritte wurden auf September 2026 umgeplant – in ihrer neuen Videobotschaft räumte Parton nun ein, dass sie mehr Zeit brauche, bevor sie „bühnenreif“ sei.

„Es tut mir wirklich leid, dass ich all jene verpassen werde, die Tickets hatten, um mich in Las Vegas zu sehen“, sagte Parton. „Fahrt trotzdem hin und habt eine tolle Zeit … Und ich sehe euch irgendwann auf der anderen Seite.“

Nierensteine und geschwächtes Immunsystem

Im Video gab Parton einige weitere Details zu ihren Beschwerden preis: Sie hängen demnach mit einem langwierigen Problem mit Nierensteinen zusammen. „Herr im Himmel, die holen mir im Jahr mehr Steine raus als der Steinbruch in Rockwood, Tennessee“, scherzte Parton – und fügte dann ernster hinzu: „Aber im Ernst: Mein Immunsystem und mein Verdauungssystem sind in den letzten zwei, drei Jahren völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Und sie arbeiten wirklich hart daran, beides wieder aufzubauen und zu stärken.“

Ihre Ärzte hätten ihr versichert, dass „alles, was ich habe, behandelbar ist“ – doch ein Teil des Grundes, die Vegas-Shows abzusagen, sei, dass einige ihrer Medikamente und Behandlungen sie „ein bisschen schwindelig machen“.

„Und natürlich kann ich nicht schwindelig mit Banjos, Gitarren und so weiter auf Fünf-Zoll-Absätzen herumrennen – und ihr wisst, dass ich sie tragen werde“, sagte Parton, bevor sie einen typischen Dolly-Witz folgen ließ: „Ganz zu schweigen von all den schweren Strassoutfits, den großen Haaren, meiner großen … äh, Persönlichkeit. Herrgott, das – das würde jeden schwindelig machen!“

Broadway-Musical und Nashville-Projekte

Auch wenn Parton vorerst nicht live auftreten wird, betonte sie, so beschäftigt wie eh und je zu sein. Sie erwähnte Video- und Aufnahmeprojekte sowie die laufenden Arbeiten an einem Museum und einem Hotel, die noch in diesem Jahr in Nashville eröffnen sollen. Außerdem arbeite sie intensiv an einem Broadway-Musical, das entweder im Herbst oder Anfang Winter Premiere feiern soll.

Parton dankte ihren Fans auch für die anhaltende Unterstützung – besonders im vergangenen Jahr seit dem Tod ihres Mannes Carl Dean. „Nach einem Jahr voller erster Male – die Feiertage, vor allem unser Hochzeitstag und der Tag seines Todes am 3. März – das war schwer für mich“, sagte sie. „Aber ich werde ihn immer lieben und immer vermissen. Und ihr würdet staunen, wie viel eure Liebe und Anteilnahme mir in dieser Zeit bedeutet haben. Herr, mein Haus und meine Veranda sahen aus wie der Botanische Garten, so viele Blumen gab es, und mein Wohnzimmer glich einem Postamt mit all den Karten und Briefen … Ihr wart ein großer Teil meiner Heilung.“