„Don’t Shut Me Down“: Zweiten ABBA-Song vom neuen Album „Voyage“ hier hören

ABBA haben sich mit einem großen Knall zurückgemeldet – und zuvor tatsächlich nicht zu viel versprochen. Nicht nur ein Album wurde für den 5. November 2021 angekündigt, auch eine außergewöhnliche Konzertreihe in London steht für Frühjahr 2022 an. Und als besonderes Dankeschön an alle treuen Fans gab es beim Special Event am 2. September auch direkt zwei neue Songs zu hören – die neue Single „I Still Have Faith In You“ sowie den Track „Don’t Shut Me Down“.

Auch dieser ist mittlerweile auf YouTube zu finden – hier hören:

Ein Statement der Band liest sich wie folgt: „Ist schon eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal gemeinsam Musik gemacht haben. Knapp 40 Jahre, um genau zu sein. Im Frühjahr 1982 haben wir uns eine Auszeit genommen, und jetzt haben wir den Entschluss gefasst, diese Auszeit zu beenden. Man sagt uns, es sei ziemlich töricht, gut 40 Jahre zwischen zwei Alben verstreichen zu lassen, also haben wir einen Nachfolger zu The Visitors aufgenommen. Und um ehrlich zu sein, sind diese neuen Aufnahmen vor allem von einer Sache inspiriert: unserer Mitarbeit an dem ganz sicher einzigartigsten und spektakulärsten Konzert, das man sich überhaupt erträumen könnte. Wir können uns demnächst schön zurücklehnen mit dem Rest des Publikums und zusehen, wie diese digitalen Versionen von uns unsere Songs live auf der Bühne präsentieren – in einer speziell dafür gebauten Arena in London. Im Frühjahr geht’s los. So schräg, so wundervoll! Das hier ist für euch alle bestimmt, die ihr uns in irgendeiner Form in den letzten Jahrzehnten verfolgt habt: Danke fürs Warten! Jetzt ist es höchste Zeit, dass diese neue Reise beginnt!“