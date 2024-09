Oasis beim Super Bowl? Die kennt da doch kein Mensch mehr

Liam Gallagher hat einen vermeintlichen Leak kommentiert, nach dem Oasis beim Super Bowl 2025 in der Halbzeitshow auftreten könnten. Als Stargäste des Main Act Kendrick Lamar.

Liams Kommentar: „Wer zum Teufel hat das nur geleakt“. Könnte ein ironischer Spruch sein. Oder echte Verärgerung zum Ausdruck bringen. Denn die Überraschung wäre dann kaputt.

Oasis beim Super Bowl 2025 – wie wahrscheinlich ist das?

Laut des angeblich geleakten Showprogramms beim Super Bowl, den im kommenden Jahr die Kansas City Chiefs als Titelverteidiger im Caesars Superdome in New Orleans austragen, sind Oasis gebucht. Demnach würde Lamar zuerst für zwei Songs die Rundbühne betreten, danach kämen Kero Kero Bonito. Dann wieder, zum Abschluss, Kendrick.

Bei Kero Kero Bonito handelt es sich um eine britische Indie-Pop-Band, die 2013 in London gegründet wurde. KKB bestehen aus der Sängerin Sarah Midori Perry und den Produzenten und Multiinstrumentalisten Gus Lobban und Jamie Bulled. Zwei Alben haben sie veröffentlicht – beide keine Hits.

Und Kero Kero Bonito sollen Oasis als Stargäste auf die Bühne holen – und gemeinsam deren „Rock’n’Roll Star“ performen?

Das klingt alles unglaublich unwahrscheinlich. Liam und Noel Gallagher sind bekanntermaßen Verächter von R&B, Urban und Rap, machen sich in einer Tour über diese Genres lustig. Warum sollten sie sich von Kendrick Lamar einladen lassen, nur, um in den USA, wo sie 2025 nicht touren werden, Werbung für ihr Comeback zu machen?

Und warum sollten Oasis sich zu einer viel kleineren Band wie Kero Kero Bonito auf die Bühne gesellen, um dann mit ihnen einen Song darzubieten, den sie nicht mal als offizielle Single veröffentlichten? Das US-Publikum bei dieser Sportveranstaltung muss bekanntermaßen vollgepumpt werden – „Wonderwall“ oder „Champagne Supernova“ böten sich eher an.

Der Super Bowl ist das größte Spektakel, das im (US-)Fernsehen ausgestrahlt wird

Ein Blick aus der gegenüberliegenden Perspektive: Kendrick Lamar ist ein internationaler Superstar. Oasis, die 14 Jahre lang nicht existierten, sind international viel kleinere Stars. Man könnte – etwas überspitzt – sagen: In Amerika kennt sie kein Mensch mehr. Lamar braucht sie nicht.

Der Super Bowl ist das größte Spektakel, das im (US-)Fernsehen ausgestrahlt wird. Nur die Erfolgreichsten dürfen dort auftreten. Dort entstehen keine Karrieren. Dort werden Superstar-Karrieren zementiert.

Zwar schauen sich dieses Event Millionen Menschen nicht nur in Amerika an, sondern in der ganzen Welt. Aber wer dort auftritt, muss in erster Linie populär in den Vereinigten Staaten sein.

Die letzte Rock-Band, die beim Super Bowl auftrat, waren 2019 Maroon 5, deren Popularität Oasis in den USA nie erreichten. Die Rock-Band davor, 2016, war Coldplay. Auch sie sind eine größere Nummer.