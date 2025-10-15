Drew Struzan (†): Er machte „Star Wars“ und „Indiana Jones“ lebendig

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Hollywood trauert um Drew Struzan: Der weltberühmte Illustrator und Filmplakatkünstler, dessen unverkennbarer Stil Filme wie „Star Wars“, „Indiana Jones“ und „Zurück in die Zukunft“ prägte, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Struzan galt als einer der bedeutendsten visuellen Geschichtenerzähler Hollywoods. Seine Arbeiten machten Generationen von Kinogängern neugierig auf die Magie der Leinwand.

Ikone der Filmkunst: Struzans Vermächtnis

Drew Struzan, von Fans und Filmemachern gleichermaßen verehrt, schuf einige der ikonischsten Kinoplakate aller Zeiten. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Plakatmotive für „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“, „Zurück in die Zukunft“, „Die Goonies“, Das Ding aus einer anderen Welt und die „Star Wars“-Sondereditionen.

Sein unverwechselbarer Stil – realistisch, farbintensiv und emotional aufgeladen – machte ihn zum Favoriten von Steven Spielberg und George Lucas. Spielberg nannte ihn einst seinen „Lieblingsfilmkünstler“ und betonte, dass Struzans Kunst viele Filme zu echten Kinoereignissen machte: „Drews Plakate waren Event-Kunst. Schon ein Blick darauf ließ Erinnerungen an ganze Filmepochen wach werden.“

Abschied von einem Meister

Die Nachricht wurde über Struzans offiziellen Instagram-Account veröffentlicht. Dort hieß es: „Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Drew Struzan am 13. Oktober diese Welt verlassen hat. Er war zutiefst dankbar für all die Menschen, die seine Kunst geschätzt haben.“

Struzan litt seit einigen Jahren an Alzheimer und hatte sich deshalb zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Würdigungen aus der Filmwelt

Nach Bekanntwerden seines Todes meldeten sich zahlreiche Weggefährten und Bewunderer zu Wort. Guillermo del Toro schrieb: „Die Welt hat einen genialen Künstler und einen wunderbaren Menschen verloren. Ich habe einen Freund verloren – meinen geliebten Drew.“ DC-Chef und Batman-Zeichner Jim Lee würdigte Struzans Werk als „Gigant unter Giganten“, der die „Menschlichkeit, Kraft und Emotion“ seiner Figuren wie kein anderer eingefangen habe.

Auch Marvel-Zeichner J. Scott Campbell betonte: „Sein Vermächtnis bleibt unvergänglich. Seine Kunst wird noch kommende Generationen inspirieren.“

Ein Leben für die Kunst

In einem Interview 2018 erinnerte sich Struzan an seine schwierige Kindheit und dankte den Regisseuren, die an ihn glaubten: „Ich habe nie etwas geschenkt bekommen – außer Chancen von großartigen Menschen.“ Sein Lebenswerk wurde 2013 in der Dokumentation „Drew: The Man Behind the Poster“ von Regisseur Erik Sharkey gewürdigt.

Auf die Frage nach seinem Lieblingsposter antwortete Struzan einst mit einem Satz, der sein künstlerisches Ethos perfekt zusammenfasst: „Mein Lieblingsposter ist immer das nächste.“