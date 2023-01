Dropkick Murphys und Sammy Amara (Broilers) veröffentlichen „Cadilac, Cadilac“ samt Musikvideo

Die Dropkick Murphys haben mit „Cadilac, Cadilac“ (feat. Sammy Amara von den Broilers) samt Musikvideo den ersten Vorgeschmack auf die erscheinende Expanded Edition ihres elften Albums „This Machine Still Kills Fascists“ (2022) geteilt. Das erweiterte Werk erscheint am 13. Januar und wurde von Ted Hutt produziert.

Auf ihrer jüngsten Platte widmeten sich die Dropkick Murphys den Werken des verstorbenen Schriftstellers und Singer-Songwriters Woody Guthrie und machten sie zu ihren eigenen Versionen. Das angekündigte erweiterte Album wird zusätzlich drei Live-Versionen sowie zwei Neukreationen bereits erschienener Stücke („Never Git Drunk No More“, „Cadillac, Cadillac“) enthalten.

Über die Single-Auskopplung „Cadillac, Cadillac“ ließ sich Ken Casey, Sänger und Bassist bei den Dropkick Murphys, im Pressetext wie folgt zitieren: „‚Cadillac, Cadillac‘ ist die Geschichte des Mannes, der an der Ecke steht und zusieht, wie der amerikanische Traum auf vier Rädern vorbeirollt. Er hat keinen, aber er weiß, dass er einen braucht ..‚ Ich muss einen Cadillac haben.‘“

Die gemeinsame Version mit Sammy Amara unter der Regie von Mike Rivkees (The Rumjacks) gibt es hier zu sehen:

Where Trouble Is At

The Last One (feat. Evan Felker (Turnpike Troubadours))

Never Git Drunk No More (feat. Nikki Lane)

All You Fonies

Two 6’s Upside Down

Die zusätzlichen Stücke:

The Last One – Live At Ryman Auditorium

Never Git Drunk No More (feat. Jaime Wyatt) – Live At Ryman Auditorium

Where Trouble Is At – Live At Ryman Auditorium

Never Git Drunk No More (feat. Nikki Lane) – Alternate Version