„Ten Times More“: Dropkick Murphy veröffentlichen Song von neuem Album

Ein Jahr nach ihrer letzten Platte „Turn Up That Dial“ veröffentlichen Dropkick Murphys ein neues Werk. „This Machine Still Kills Fascists“ erscheint am 30. September und wird das erste Akustik-Album der sonst so lauten Rockband werden. Zu hören sind Songs, die vom amerikanischen Folk-Musiker Woody Guthrie geschrieben wurden.

„Komplett akustisch und ohne jegliche Verstärker vertonen Dropkick Murphys Guthries politischen und gesellschaftskritischen Statements“, heißt es in der Ankündigung. Als Vorabsingle wurde bereits „Ten Times More“ veröffentlicht. Das Album kann hier vorbestellt werden.

Die Idee des Projektes entstand zusammen mit Guthries Tochter Nora. Man kannte sich schon lange. Der Song „Gonna Be A Blackout Tonight“ aus dem 2003er-Album „Blackout“ wurde von Woody Guthrie geschrieben.

„This Machine Still Kills Fascists“- Tracklisting

1. Two 6’s Upside Down

2. Talking Jukebox

3. Ten Times More

4. Never Git Drunk No More (feat. Nikki Lane)

5. All You Fonies

6. The Last One (feat. Evan Felker)

7. Cadillac, Cadillac

8. Waters Are A’risin

9. Where Trouble Is At

10. Dig A Hole (feat. Woody Guthrie)