Dua Lipa: Jetzt soll sie einen Rapper daten

Die britisch-kosovarische Sängerin Dua Lipa ist spätestens nach ihrer fabulösen „Future Nostalgia“-Tour ein Weltstar. Ausverkaufte Multifunktionshallen in den Metropolen, massive Gefolgschaft auf Social Media, millionenschwere Werbe-Deals mit internationalen Fashion- und Kosmetik-Konzernen. Die 27-Jährige ist allgegenwärtig.

Ihr Kleidungsstil und die Marken ihrer Wahl waren während und neben der Tournee ein großes Klatschthema. Ihr Liebesleben ist wohl ein noch größeres. Schließlich hat sie ihre Karriere auch damit gemacht, mit Verve über Amore und Herzschmerz zu singen.

Seit ihrem Aufstieg von der jungen Popsängerin 2015 zur funky Diva war sie mit einigen Männern liiert, darunter war auch der Bruder von Supermodel Bella Hadid. Jetzt hat die umtriebige Londoner Boulevard-Presse einen neuen Prinz ins Turtel-Visier genommen.

Ist Dua Lipa jetzt mit Jack Harlow liiert?

Mehrere Quellen, darunter die britische „Elle“, berichten dass Lipa im November 2022 bei einer Veranstaltung den weißen Pop-Rapper Jack Harlow (24) getroffen. Die Beiden hätten sich auf Anhieb gut verstanden und sollen derzeit sogar ein Paar sein.

Das berichten mehrere Insider-Quellen gegenüber der Society-Plattform „Page Six“ und behaupten, dass Dua Lipa in Jack „verliebt“ sei, während der Rapper „sehr interessiert“ sei und die Romanze „stark vorantreibt“.

Die Variante „Smells Like Marketing-Stunt” sollte auch erwogen werden. Hat doch Harlow jüngst seinen Tribute-Track „Dua Lipa“ veröffentlicht. Darin rappt der Wuschelkopf aus Kentucky: “Dua Lipa; I’m tryna do more with her than do a feature…”

Berichten zufolge hat er den Song mit Dua Lipa persönlich abgesprochen, bevor er ihn per FaceTime rausstellte. Die eilfertigen Liebesgetuschel-Meldungen sind da natürlich hochwillkommen…

Das Liebesleben von Dua Lipa bleibt nicht lange geheim

Erst im September 2022 wiederum sorgten Lipa und „Daily Show“-Moderator Trevor Noah für Dating-Gerüchte, als sie küssend und knuddelnd vor einem jamaikanischen Restaurant im New Yorker East Village gespottet wurden.

Gegenüber der Londoner „Daily Mail“ wollte ein Schaulustiger einiges beobachtet haben: „Sie saßen ruhig und abseits von allen anderen im Restaurant. Es war klar, dass sie ineinander verliebt waren und während des gesamten Essens dicht beieinander hockten. Sie verließen das Restaurant gemeinsam und gingen zu Fuß, hielten für lange Umarmungen an und umarmten sich beim zweiten Kuss.“

Einen Monat später, im Oktober 2022, trat der Comedian in Dua Lipas Podcast „Dua Lipa: At Your Service“ auf, wo sie sich gegenseitig und ihre Freundschaft in den höchsten Tönen lobten.

„Du warst immer wirklich wunderbar und liebenswürdig“, sagte er zu iht. „Du warst immer ein wirklich wunderbares Licht, einfach so präsent und leuchtend wie ein Stern.“

Im selben Monat hatte Dua die Sängerin Charli XCX zu Gast in ihrem Podcast, wo sie mit Dating-Gerüchten aufräumte und betonte, dass sie sich auf sich selbst konzentriere.

Vorteile des Single-Lebens

„Für mich ist es das erste Jahr, in dem ich seit langer Zeit nicht mehr in einer Beziehung war“, sagte sie. „Es war wirklich toll, einfach allein zu sein und nur an mich selbst zu denken und irgendwie ziemlich egoistisch zu sein.

Das Spiel mit der Liebe kann in Weltstar-Kreisen auch manchmal ziemlich anstrengend sein.