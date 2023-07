Duran Duran spielen Benefizkonzert für Andy Taylor

Andy Taylor bei einem Duran-Duran-Auftritt in New York City, 1983.

Duran Duran werden nächsten Monat ein spezielles Benefizkonzert zu Ehren ihres ehemaligen Gitarristen Andy Taylor geben. Das Konzert findet am 19. August im Guild Theatre im kalifornischen Menlo Park statt. Zwar verließ der Musiker die Band 2006, seine ehemaligen Kollegen unterstützen ihn jedoch weiterhin – insbesondere seit er im vergangenen Jahr seine Prostatakrebsdiagnose bekanntgemacht hatte.

Der Erlös der Show kommt der britischen Wohltätigkeitsorganisation „Cancer Awareness Trust“ zugute. Diese sammelt Geld für den Kampf gegen Krebs. Zudem hilft sie dabei, spezielle Behandlungen zu entwickeln, die das Leben von Patienten wie Andy Taylor verlängern.

Duran Duran: „Was wir tun, fühlt sich richtig an“

„Wir machen uns auf den Weg nach Nordkalifornien, um viele der Songs zu spielen, die wir zusammen mit unserem lieben Freund Andy Taylor geschrieben haben, um ihm und anderen in ihrem Kampf gegen Prostatakrebs zu helfen“, so Sänger Simon Le Bon in einer Erklärung via Rolling Stone. „Was wir tun, fühlt sich richtig an.“

Schlagzeuger Roger Taylor sprach unterdessen über die Motivation hinter der Benefiz-Show. Er dankte denjenigen, die geholfen haben, die Idee in die Realität umzusetzen. „Wir möchten unseren Fans und den Organisatoren dieser Benefizveranstaltung danken, die uns die Möglichkeit gegeben haben, unserem langjährigen Freund und Kollegen Andy Taylor zu helfen“, sagte er. „Wir haben uns immer als Brüder bezeichnet, und das war noch nie so wahr wie in diesem Moment.“

Erlös geht an britische Wohltätigkeitsorganisation

Tickets für das kommende Konzert sind ab sofort erhältlich, wobei Duran Duran den Erlös an die britische Wohltätigkeitsorganisation spenden wird. Sir Chris Evans, der Gründer des „Cancer Awareness Trust“, sprach auch über die Zusammenarbeit bei der Organisation des bevorstehenden Konzerts. Außerdem informierte er über die Behandlung, welche die Organisation den an Krebs Erkrankten anbieten will.

„Andy wird die modernste medizinische Präzisionsbehandlung erhalten, die aus einigen kürzlich erfolgreich durchgeführten klinischen Studien hervorgegangen ist, zusammen mit der laufenden Unterstützung, die der Cancer Awareness Trust bietet“, sagte er. „Die unglaubliche Unterstützung von Duran Duran wird bedeuten, dass noch viel mehr Menschen davon profitieren werden, so wie Andy es tut.“

Nach der Ankündigung des Benefizkonzerts im kommenden Monat hat Taylor bekannt gegeben, dass er sich nun einer „Nukleartherapie“ unterziehen möchte. Dabei handelt es sich um eine neue Behandlungsmethode, die erst seit kurzem in Großbritannien verfügbar ist.

Andy Taylor beginnt Nukleartherapie

In einem Interview mit dem Rockonteurs-Podcast sprach der 62-Jährige ganz offen über seine Erkrankung. Er erzählte, wie er nach der Diagnose von unheilbarem, metastasierendem Prostatakrebs im vierten Stadium nicht mehr damit rechnete, noch lange zu leben. Stattdessen hoffe er nun darauf, wieder voll fit zu werden. Die gesamte Folge des Podcasts kann im untenstehenden Video angehört werden.

„Ich beginne jetzt mit meiner Nukleartherapie. Ich habe Tests und Scans und alle Arten von wissenschaftlichem Zeug hinter mir. In dem Stadium, in dem ich mich befinde – also im vierten Stadium – ist diese Therapie erst seit kurzem in Großbritannien erhältlich. Sie ist sehr, sehr neu“, sagte er.

„Im Grunde ist es ein Nuklearmedikament. Es wird in den Körper injiziert, erkennt den Krebs auf der Außenseite der Zellen, trifft nur die Krebszellen in den Knochen, was bei mir der Fall ist, und zerstört sie. Aber wenn daneben eine gesunde Zelle ist, wird sie nicht angegriffen“, fuhr er fort. „Es ist also nicht heilbar, aber das Medikament kann die Zellen ausschalten, und dann muss man wieder von vorne anfangen […] – aber ich kann wieder fit werden. Es wird mir fünf Jahre lang gut gehen.“